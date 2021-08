Con el objetivo de impulsar el desarrollo regional a través de la colaboración mutua y en el contexto de acuerdo que sostienen ambas casas municipales. Los alcaldes de Aysén y Lago Verde, Julio Uribe Alvarado y Nelson Opazo López, respectivamente; dieron a conocer un importante paso impulsado por la Ilustre Municipalidad de Aysén y que permitirá a la comuna limítrofe de Lago Verde contar con un elemento indispensable para iniciar así su primera Unidad de Tránsito.

En este sentido, la primera autoridad comunal de Aysén, Julio Uribe Alvarado, abordó que “nosotros con Nelson fuimos Consejeros Regionales juntos, después él asumió su labor de alcalde de la comuna de Lago Verde pero siempre hemos mantenido en contacto y con esa cercanía que la Patagonia nos da. Nosotros somos de diferentes líneas políticas, pero eso no hace que no podamos colaborarnos entre los municipios, sobre todo que somos municipios humildes en que si no nos colaboramos no avanzamos en el desarrollo de nuestra región”.

Por ello, el líder comunal añadió que “nosotros estamos hoy día apoyando firmemente para que abran su oficina de tránsito y puedan prestar el servicio que tanto se requiere para que regularicen su documentación los conductores. Así es que, para mí es un orgullo poder apoyarlos con un equipo que es fundamental para esta oficina, contentos de este trabajo colaborativo que nos da el puntapié inicial de lo que vamos a desarrollar como colegas y como apoyo desde el municipio de Aysén hacia de Lago Verde o viceversa” enfatizó Uribe Alvarado.

Por su parte, el Edil de Lago Verde, Nelson Opazo López, destacó la importancia de generar alianzas para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. En este caso puntual, con respecto a la colaboración que se traduce en un gabinete psicotécnico, agradeció la disposición del alcalde Uribe para brindar este importante elemento y que será clave en la materialización de la Unidad de Tránsito del municipio que representa.

Finalmente, Opazo López, comentó que “con esto naturalmente se favorece de manera importantísima al sector norte de la Región, no solamente a Lago Verde sino que también a la zona de La Junta y de Pto. Raúl Marín Balmaceda que no cuentan con un servicio de esta naturaleza al alcance de su mano. En un máximo de 90 días esperamos estar operando y esta iniciativa obviamente que es el puntapié inicial a otras que podamos generar en conjunto en el ámbito cultural, deportivo, en este trabajo colaborativo entre municipios que siempre es muy beneficioso para los vecinos de ambas comunas” sentenció el alcalde de Lago Verde.