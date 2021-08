Según lo señalado en las últimas declaraciones del Alcalde Uribe se analiza con el área jurídica el posible pago por el tiempo que el Concejal UDI mantuvo las maquinaria al interior del Municipio.

Aysén.- El fin de semana y tal como lo dispuso el Alcalde Julio Uribe sumado al reclamo del Concejal Gabriel Muñoz, el también Concejal Alejandro Soto, retiró las máquinas expendedoras de productos que se encontraban instaladas en el hall de la Municipalidad de Aysén hace ya varios meses.

Apoyado por varias personas y con camión grúa, el Concejal Soto, llegó el día sábado hasta la casa edilicia a retirar las maquinas con las cuales estaba produciendo un negocio a su favor y según lo señaló por un escrito de la dirección de administración y finanzas, no contaba con la autorización, ni existía algún documento como un decreto alcaldicio que autorizará la instalación de estos aparatos.

“La transparencia es esencial para nosotros que asumimos un cargo y como estamos nuevos en esto, es importante ser lo más trasparentes posible y que no exista ninguna turbiedad. Por eso, si hay facilidad para algunos, todos tienen derecho y ahora supe que el fin de semana ya habían sacado las maquinarias del Municipio”, señaló Gabriel Muñoz.

El Concejal que mostró su preocupación por este tema y solicitó al Municipio pronunciarse hace algunos días, cree que es muy importante que se efectúe algún pago del Concejal Soto hacia el Municipio por el tiempo que tuvo sus maquinarias al interior sin pagar nada.

“Eso es justo, porque tu cuando asumes un emprendimiento, sea lo que sea, tienes que pagar energía eléctrica, el espacio físico, cosa que acá tengo entendido y según el papel que me hicieron llegar, no había ningún tipo de compromiso, ni un pago de nada. Lo lógico sería eso y la plata que se recaude sobre ello, lo ideal sería entregarlo a alguna organización como caricias del alma o por ejemplo el club deportivo Alas, que hace unos días se les quemó parte de la estructura de su sede”.