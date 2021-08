Son muchos los problemas que se evidencian en las distintas localidades de la comuna, siendo los dirigentes sociales y vecinales los primeros en pesquisar estas situaciones, ya que, la comunidad acude a ellos para informarles y ver una primera instancia para llegar a las instituciones o autoridades en búsqueda de soluciones.

Aysén.- Así ocurrió con calle Armando Hernández, una arteria que se extiende desde Villa Los Cóndores, pasando por Las Dalias y finalizando en la población Los Huemules, sector Ribera Sur de Puerto Aysén. Proyecto que pudo desarrollarse gracias a la insistencia del presidente de la unión comunal de juntas de vecinos, Carlos Díaz.

El dirigente hoy lamento que estas obras no tengan una continuidad, que existan sectores con muchos escombros y accesos que habrían estado comprometidos, pero que finalmente no se realizaron. Y aseguró que hasta ahora, se ha visto “nada, con eso creo que digo todo, no han hecho nada, no nos han llamado, la única persona que nos ha echado una mano entre comillas es, la Concejala Tatiana Villarroel, pero de ahí no hemos tenido un llamado del Serviu, no hemos sabido nada de ellos. Porque hoy vemos que ya está la calle terminada, entre comillas, pero si decir que están todos los escombros, no se han hecho terminaciones. También di a conocer nuevamente el tema de la entrada a Villa Los Cóndores y hablando con el Alcalde me dice que eso estaba en manos hoy día del MOP, que supuestamente la entrada lo iba a terminar ellos y espero que sea así”.

El dirigente llamó a las autoridades a trabajar con mayor seriedad, a dejarse de tirar la pelota de un lado a otro y fiscalizar. “No es la idea que se estén tirando la pelota del municipio al Serviu, al MOP o viceversa, que alguien se haga responsable, porque queremos ver que avance este tema, tengamos una respuesta y esperamos pronto tener una respuesta donde el director del Serviu o la Delegada del Serviu por ultimo llamen y digan vamos a ver qué es lo que hay. Esperar que alguien se haga responsable de la terminación de la calle Armando Hernández y sobre las entradas con las cuales se está al debe con los mismos vecinos de los Cóndores y los escombros que se dejaron sobre las áreas verdes”.

Por último, el dirigente valoro los primeros acercamientos del Municipio con algunas juntas de vecinos, pero manifestó que a la autoridad comunal le falta más terreno para abordar problemas tan serios como lo ocurrido con calle Armando Hernández.

“Esperamos que este tipo de situaciones tengan solución a corto plazo, ya son dos meses y esperar que el Municipio haga la pega y empiece a exigir a las empresas donde ellos mismos son los mandantes de algunas obras. Pedirle al Alcalde que haga un poco más de trabajo con las juntas de vecinos y le pedimos también más terreno al Alcalde”.