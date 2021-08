Seremi de transportes descartó categóricamente que la radio Fm del Mar haya cerrado por una fiscalización o una determinación de Subtel, versión entregada por el Alcalde Julio Uribe, para suspender la transmisión de la emisora municipal.

Aysén.- Luego de hacerse pública la molestia de los dirigentes de Islas Huichas por el repentino cierre de la radio Fm del Mar, emisora comunitaria a cargo de la Municipalidad de Aysén. Se han conocido una serie de versiones, precisamente el Alcalde Julio Uribe, señalaba que esto obedece a una fiscalización desarrollada por la Subtel en Puerto Aguirre.

“Cuando asumo como Alcalde en el primer Concejo se tocó el tema de las radios, en este caso la radio de Islas Huichas se encontraba sin permiso vigente, por lo tanto, se puso una modificación presupuestaria para tener los recursos para poder regularizar esta radio y la radio mientras regularizamos siguió funcionando. Pero tuvimos una fiscalización de la Subtel en el colegio, los cuales solicitaron que se pare el funcionamiento de la radio”.

Uribe, agrega que, “estamos redactando un oficio en el cual se le está solicitando al Seremi que pueda autorizarnos, vamos a esperar la respuesta de eso para poder resolver. En este caso se está cumpliendo lo que solicitó que es cerrar la radio, no es que sea la única radio que hay allá, igual tienen otra radio comunitaria que está prestando el servicio, así es que, por lo tanto Islas Huichas esta con su medio de comunicación y nos han informado de que prontamente habría otro medio que se instalaría en la isla”.

Ahora, es el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Fabián Rojas, quien niega los argumentos planteados por el Alcalde Uribe para el cierre de la radio, particularmente en una fiscalización y por ende una denuncia, algo que no ha ocurrido, afirmó Rojas.

“Nos hemos reunido esta tarde con el Subsecretario Francisco Moreno, con quien abordamos la situación del cierre de la radio Fm del Mar y sin duda hemos manifestado la preocupación a las versiones que se han entregado de parte del Alcalde y de la Concejala Villarroel, en torno a una supuesta fiscalización de Subtel. Queremos dejar en claro, no hemos recibido denuncia ni tampoco hemos efectuado alguna fiscalización, que le haya ordenado a la radio paralizar o cerrar sus transmisiones”.

El Seremi Fabián Rojas, insistió que la responsabilidad del cierre de la radio municipal de Islas Huichas es de responsabilidad del Alcalde Julio Uribe, por lo tanto, es él quien debe dar explicaciones a la comunidad, señaló. Agregando que ofrecerán a la comunidad una solución, de una verdadera emisora comunitaria.

“Entendiendo que ha sido una decisión que ha tomado el Municipio de Aysén, cuyo Alcalde tendrá que dar las explicaciones respectivas a la comunidad, es que creemos oportuno entregar una solución, que les permita a los vecinos de Islas Huichas contar con un medio de comunicación independiente, plural y objetivo, que no dependa de la autoridad de turno. Es por eso que estamos trabajando junto con el Subsecretario, en entregar a las organizaciones civiles y comunitarias un medio de comunicación, una concesión, que vamos a evaluar la forma más rápida y expedita para arribar a una solución y entregarle a los vecinos, a la comunidad de Islas Huichas, un medio de comunicación social”.

Fabián Rojas, señaló que la solución que están entregando a la comunidad, busca ser un medio “que les permita a ellos estar en contacto y mantener lo que han tenido durante años a través de la Fm del Mar. Por lo tanto, nos estamos haciendo cargo, vamos a hacer un trabajo a nivel Ministerial y obviamente para dar una respuesta a los vecinos y vecinas de Islas Huichas”, puntualizó el Seremi.