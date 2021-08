En dependencias del Edificio Consistorial de Aysén y de manera remota vía Zoom, el Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) que ejecuta la Ilustre Municipalidad de Aysén con los recursos provenientes del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) efectuó una capacitación a cerca de una treintena de horticultoras de la comuna, para que estas puedan contar con las nociones básicas sobre el uso de plásticos en el desarrollo de sus productos. La instancia fue ampliamente valorada por los asistentes y se espera llevar a cabo nuevas coordinaciones en otros ámbitos de acción.

Al respecto, Nadia Bravo Burgos, encargada (s) del programa PRODESAL unidad operativa Aysén 2 de la comuna de Aysén destacó que “generalmente en todas las mesas de coordinación del programa las personas proponen algunos proyectos o lo que les interesa aprender, pero además como salió la Ley de Plásticos de un solo uso era importante poder explicarles a los usuarios y que entiendan que el plástico como tal pasará a un segundo plano. Tenemos varias actividades agendadas esta vez, desde el campo de lo bovino y ovinos y esas las estaremos avisando con anticipación para que nos puedan acompañar de forma remota o presencial”.

Por su parte, la Ingeniera Agrónoma, Tatiana González, integrante del grupo de capacitación de PRODESAL Aysén, relató lo contentas que se expresaron las usuarias tras la jornada, explicando que “es una capacitación de “Packaging para hortalizas”, relativo a cómo envasamos, pero cómo potenciar el buen uso de envases reciclables”. Por lo que, en la instancia se revisaron las alternativas y consecuencias del uso de plásticos, esto mediante herramientas audiovisuales que permitieron abordar situaciones generadas en contextos ambientales de zonas extremas como Isla de Pascua.

Finalmente, María Pillancare, una de las asistentes presenciales a la capacitación comentó lo positivo del encuentro “muy bueno y educativo de cosas que uno no sabe y aprende, por lo menos ahora uno ya tiene una idea de cómo seguir adelante, por ejemplo, las bolsas de nilón no botarlas. Yo creo que la gente debe participar de estas instancias, ya viene el verano y no cuesta tanto para salir y la gente joven sobretodo, salimos nosotros que ya somos ancianas y la idea es que debe participar la gente joven para irle enseñando después a sus hijos estas cosas”, sentenció la horticultora aysenina.