No se detienen ni los días domingos aseguran. Ya habría problemas en puertas, ventanas y muros. Exigen fiscalización.

Puerto Aysén.- Hace algunos días eran los vecinos y vecinas de Villa Aysén que debían soportar los movimientos de la tierra desde muy temprano hasta la tarde, tránsito de camiones, problemas en sus casas y por ende baja en la calidad de vida por trabajos que se desarrollan en terreno colindante al sector, en lo que se ha denominado “compactación dinámica”.

Ahora y como un eco a distancia, en otro punto de Puerto Aysén, esta vez en el sector sur, específicamente en la población Villa Patagonia, las familias están pasando por un problema similar. En un predio próximo al emplazamiento de sus casas, al menos tres maquinarias durante gran parte del día y de lunes a domingo, perforan el terreno, destruyen grandes rocas hacen movimiento de tierra y material y posteriormente esto es retirado por camiones.

Ruidos, movimientos en el terreno que ya ha colmado la paciencia de muchos vecinos, quienes no fueron informados de estos trabajos y que solo esperan una reacción de las autoridades que deben fiscalizar, ya que, aseguran lucharon muchos años para tener la casa propia y poder disfrutar de una mejor calidad de vida, pero esto realmente se los impide.

“Estoy recibiendo el reclamo de los vecinos, porque aquí a un costado de la población está trabajando maquinaria, los ruidos comienzan a las 8 de la mañana hasta la tarde y es de lunes a domingo. Esto es molesto, porque muchos de los niños aún están en clases online, se desconcentran. Lo otro, que las casas con los movimientos se están soltando, porque además, nuestra casas antes de ser entregadas y a la fecha mantienen problemas. Tuvimos un mejoramiento en puertas, ventanas y ahora esto es preocupante para mis vecinos, por el temor de volver a tener problemas con las viviendas”, señaló la presidenta de la junta de vecinos de Villa Patagonia, Mónica Navarrete.

La dirigenta, agregó que, “la molestia de esto es con el ruido de las maquinas, el peso de los camiones que pasan por el interior de la villa. Ante esta situación los vecinos hicieron reclamos a través de Carabineros de Chile, se hizo también a través de Serviu y se fue a dejar una constancia a la Dirección de Obras Municipales, se llamó y el oficio fue ingresado el 27 de julio, a la fecha no hemos tenido ninguna respuesta para saber si están autorizados, si tienen horarios de trabajo, ya que por fuera no hay nada que diga peligro, salida de camiones, nada”.

Mónica Navarrete, señaló que hay que vecinos que han planteado que estos días han presentado problemas, “en las puertas, algunos daños en las murallas, vino Serviu vio algunas viviendas. Esto lo tiene que ver inspectores municipales, yo hable con ellos y me dijeron que estaban muy ocupados porque eran dos solamente y que iban a tratar de venir en la semana, porque este oficio se ingresó el 27 de julio. Ya estamos a un mes y no hemos tenido respuesta”.

La presidenta de la junta de vecinos Villa Patagonia de Puerto Aysén, Mónica Navarrete, llamó a quienes deben fiscalizar esta situación, los días de trabajo, los horarios, el permanente tránsito de camiones por el lugar, a que tomen cartas en el asunto. Ya que, todo esta situación está generando inconvenientes en la calidad de vida de las familias del sector.