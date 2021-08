Desde muy temprano las socias de la Feria Libre de Puerto Aysén comenzaron a trabajar este domingo y no precisamente para ofrecer y vender sus productos a la comunidad, sino más bien, para dar gracias a quienes los prefieren permanentemente y a toda la ciudadanía, entregando 1400 porciones de “porotos con riendas”, en la Octava versión de la “Porotada”.

Puerto Aysén.- Justo a las 13 horas, tal como se había comprometido, comenzó la entrega de este tradicional plato a vecinos, vecinas, niños y adultos que llegaban con sus distintos recipientes a buscar este apetitoso menú, el que también contaba con el acompañamiento de un rico pan amasado para las primeras personas o familias que llegaban hasta los galpones de la Feria.

Contenta con el resultado de la iniciativa se mostró, Soledad Ojeda, presidenta de la organización que lleva a cabo esta tradicional jornada.

“Contenta porque superamos la meta de los 900 platos, ya estamos repartiendo y la gente ha comenzado a retirar su porción de porotos. Esto con recursos únicos y exclusivamente de las socias y donaciones de todos los socios y yo de verdad estoy muy contenta porque estamos superando la meta. Agradecerle a cada uno de los socios y socias que trajeron su donación, porque gracias a eso hoy podemos llevar a cabo esta actividad”.

Esta “porotada” gratuita a la comunidad, tiene un objetivo solidario, apoyar a aquellas personas que no lo han pasado muy bien con esto de la pandemia, indicó Soledad Ojeda. “Nosotros hicimos las conversaciones con Ximena Ruiz, que es de los almuerzos solidarios, ellos retiraron 50 porciones, también a la agrupación de postrados el sueño de Carol, igualmente van a venir a retirar para los abuelos que ellos tienen y por supuesto a la comunidad en general, donde pretendemos entregar este plato de porotos que va acompañado con un pancito amasado”.

La presidenta de la Feria Libre de Aysén, recalcó que esta es una muestra de agradecimiento, “a toda nuestra clientela, a toda nuestra comunidad de Aysén, Chacabuco, alrededores, para todos es una forma de agradecimiento, porque sin el apoyo de todos nuestros, clientes y todos quienes nos visitan, nosotros no podríamos seguir en pie”, señaló.