Los organizadores de la actividad aseguran que informaron de la actividad e instalación de la placa conmemorativa tanto al Delegado Presidencial Provincial como al Comisario de Carabineros.

Aysén.- En el sector de las caballerizas de Carabineros de Puerto Aysén, un grupo de personas se reunieron para llevar a cabo un acto conmemorativo en torno al día del detenido desaparecido. Al concluir la actividad instalaron en la infraestructura una placa recordando a tres hombres que fueron torturados y asesinados en este recinto policial.

Hasta ahí todo bien, pero resulta que a un par de horas de haber desarrollado la ceremonia la placa desapareció, esto preocupó a los organizadores y es así que, a primeras horas de este lunes el secretario político de la célula Edita Ampuero del Partido Comunista porteño, Pedro Alvarez, concurrió hasta la Segunda Comisaria a fin de consultar que habría sucedido.

“Lo que me menciona el Comisario es que tratándose de un recinto policial, mas allá de efectuar el acto, colocar los lienzos correspondientes y todo lo que significa la ceremonia en sí, una vez que termina el acto eso se retira. Esa información nosotros no la teníamos en conocimiento y yo le mencionaba que como sitio de memoria está declarada la Segunda Comisaria, está en toma de razón de la Contraloría y en este momento no se en que paso esta. Pero él (Comisario), me hacía mención que cuando se trata de un recinto particular, ahí no hay problema quede una placa instalada, pero como es un recinto policial más allá de todo lo que se instale para hacer el acto, después tiene que ser retirado”.

Sobre esta misma situación, el Comisario de Aysén, Mayor de Carabineros Patricio Bustos, explicó.

“Esta actividad se desarrolló de muy buena forma, tuvimos la posibilidad de entrevistarnos con los organizadores al inicio y al término. La actividad estaba autorizada por la Delegación Presidencial, el hecho de que todas las personas se puedan reunir de forma pacífica, sin armas, eso estaba autorizado y también por un informe de factibilidad nuestro. Lamentablemente incorporar elementos en un cuartel policial, eso no estaba autorizado, por lo tanto, se procedió a retirarlo y el día de hoy se entregó a los organizadores”.

Consultamos al jefe policial, si previo a la actividad ¿los organizadores informaron de la instalación de la placa recordatoria? “esto no estaba autorizado, estaba autorizado solamente esta manifestación que se realizó en la vía pública, instalar algún tipo de elementos en un cuartel policial, eso no estaba autorizado”, respondió el Mayor Patricio Bustos, aun cuando el dirigente político señaló que de la instalación de la placa sabían con anterioridad tanto el Comisario como el Delegado Presidencial Provincial y ninguno de ellos les habría advertido que no se autorizaba o no se podía instalar ese elemento en el sector de las caballerizas.