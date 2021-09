Una nueva emergencia se registró la tarde del lunes en el Cuartel General del Cuerpo de Bomberos de Aysén, esto tendría origen en la antigua instalación eléctrica, la que mediante un proyecto han buscado renovar pero hasta hace poco no habían logrado interesar a una empresa local que lleve a cabo la iniciativa.

Puerto Aysén.- En esta espera se generó un nuevo principio de incendio que afectó las instalaciones de la Central de Alarmas.

“Por segunda vez tenemos un incidente en nuestra central de alarmas de nuestro Cuartel General, bien es sabido por la comunidad que, hace unos meses atrás tuvimos otro incidente un poco más grave, que ocasionó bastantes daños eléctricos y algunos estructurales. Para lo cual el Cuerpo de Bomberos se mantuvo todo este tiempo buscando los financiamientos y lamentablemente las empresas que pueden hacer los trabajos, no se interesan en hacer una obra debido a los bajos montos. Con los años que tiene este cuartel implicaba hacer un proyecto más amplio, que se pudiera contemplar la reparación eléctrica de todo el cuartel, para lo cual no teníamos los fondos necesarios”, explica el Comandante de Bomberos de Aysén, Marcos Latorre.

Fue recién el viernes pasado, donde recibieron buenas noticias que esperan se concreten a la brevedad con apoyo de la Junta Nacional de Bomberos, agregó el Comandante Latorre.

“El día viernes de semana pasada el Cuerpo de Bomberos, paradójicamente, logró generar un proyecto que se va a la Junta Nacional y que se entregó al Consejo Regional de Bomberos, el cual ya está siendo evaluado por la Junta Nacional y tenemos la aprobación verbal de que ese proyecto se va a concretar. Esto se demora quince, a veinte días más, luego hay que buscar una empresa que nos haga los trabajos, en este caso, no solo para reparar los daños que el principio de incendio ocasionó la vez anterior sino más bien, vamos a intentar reparar toda la parte eléctrica del cuartel. Pero básicamente el problema que se genera aquí es por los años que tiene este cuartel y las remodelaciones que ha sufrido porque las instalaciones eléctricas se han hecho por tramos y eso es lo que nos afectó hoy día nuevamente”.

El hecho que afectó a la central de alarmas del Cuerpo de Bomberos deja momentáneamente inhabilitado el número 132, por lo tanto, ahora las llamadas de emergencia deberán realizarse al número +56 9 9499 1483 de Bomberos o a las demás entidades de emergencia, Carabineros 133 y SAMU 131.

Por último, el Comandante de Bomberos de Aysén, Marcos Latorre, afirmó que esta situación no impedirá que sigan apoyando a la comunidad ante cualquier situación de emergencia que los afecte.