Las rondas policiales en vehículos institucionales, solo serían un momento para “chatear” aseguró la dirigenta gremial, ya que, ocurren hechos y Carabineros en sus móviles no logra advertir nada.

Puerto Aysén.- Molesta reaccionó la presidenta de la cámara de comercio de Puerto Aysén, María Inés Oyarzún, ante los últimos hechos delictuales que han afectado a comerciantes instalados en pleno centro de la ciudad y otros en el sector sur, pero la molestia se incrementa, debido a que estas situaciones no han sido aclaradas y menos habría avance en las investigaciones.

“Nosotros tuvimos una reunión hace algunos meses con el General de Zona, con el Mayor, el compromiso era aumentar el patrullaje tanto diurno como nocturno, salir a las calles con las bicicletas, con las motos. Pero al parecer no es así, no se ha visto mucho y hemos tenido varios acontecimientos que hoy marcan al comercio, un robo anoche en pleno centro de Aysén, rompieron las ventanas las que estaban protegidas. Se nota que durante horas no pasa nadie por la calle principal, menos Carabineros al parecer”, indicó la dirigenta.

Oyarzun, afirma que permanentemente circula mucha gente en estado de ebriedad, quienes acompañados de dos o tres personas más ingresan a los locales comerciales y luego protagonizan los robos.

“Otro situación es que, anda mucha gente de afuera y muchos en estado de ebriedad. El día sábado, a una trabajadora del comercio le sacaron la cartera, en un minuto que ella se descuidó para vender un libro, quien sustrajo la cartera compró un libro y se llevó la cartera de la dependiente con todos sus documentos y dinero que ella tenía ahí. Hizo la denuncia a la Fiscalía, al día de hoy no tiene ninguna respuesta, la persona que robó pagó a través de una máquina de red compra, quedan los datos de quien compra y el seguimiento es fácil. Pero hasta el día de hoy, no hay ningún avance en esa investigación”.

La presidenta del gremio del comercio en Aysén, aseguró que han existido robos en una empresa de buses, otra entidad que distribuye encomiendas y en este último no existiría avance en las indagatorias, es más, al responsable del recinto ni siquiera lo han citado a declarar, cuando ya han pasado varias semanas de ocurrido el hecho.

“Me dicen que ellos no han sido llamados a declarar, siendo que son los responsables de la empresa acá, nadie los ha llamado, de Carabineros pasó a la PDI y ahí están jugando a quien tiene alguna información. Entonces, hoy si te roban en Sargento Aldea o en cualquier parte de la comuna, tú tienes que dar por hecho que eso lo perdiste al cien por ciento, que no lo vas a recuperar porque hoy no tenemos ninguna agilidad por parte de las policías en aclarar estos hechos. Esto también involucra al Ministerio Publico, el fiscal tiene que ser un poco más fuerte y exigir a las policías que hagan su trabajo, o sea, no puede ser que te roben y no se encuentre a los culpables porque son robos millonarios, robos cuantiosos”.

María Inés Oyarzun, realiza un nuevo llamado a las autoridades de Carabineros en la región y la comuna.

“Le hacemos nuevamente el llamado a General de Zona de Carabineros, usted prometió venir más seguido a Puerto Aysén, la falta de Carabineros se está notando día a día. Hoy están mejorando las condiciones climáticas, ya pueden andar en bicicleta, pueden andar los Carabineros no se van a enfermar por eso, porque si fuera así estaríamos todos enfermos. Entonces, si no quieren trabajar en esta región, no pidan sus traslados y que venga gente que realmente quiera hacer su pega. El carabinero no es un funcionario público que trabaja de lunes a viernes, en la institución deben trabajar de lunes a domingo como corresponde, porque a nosotros nos gustaría ver a Carabineros el día sábado donde anda mucha gente, el domingo que hay cero presencia de Carabineros aquí en Aysén. Al parecer se acostumbraron a trabajar de lunes a viernes, después desaparecen”.

Oyarzún, remarcó que se necesita más prevención y vigilancia en bien de la comunidad y de los comerciantes.

“Nosotros queremos más seguridad para la ciudadanía y por nuestros locales, porque está viniendo mucha gente de afuera, mucha gente que anda e ingresa en estado de ebriedad a los locales y nosotros no le podemos negar el ingreso a nadie. Lamentablemente cuando estas personas ingresan a los locales no lo hacen solas, son dos o tres más, por lo mismo, queremos más presencia de Carabineros. Lo siento mucho, pero yo soy presidenta del comercio y necesito proteger a nuestros asociados, aunque no le guste al Mayor, al General de Zona, a mí me da igual. Yo tengo que velar por la seguridad de mis clientes, la comunidad y el comercio, así es que, ese es llamado que hago, que exista mayor presencia de Carabineros en las calles”.

La presidenta del gremio del comercio aisenino, también criticó a la PDI, llamándolos a investigar y esclarecer los muchos hechos que han afectado a la comunidad y a los locatarios de Aysén. “La PDI que es la policía que tiene que investigar, por favor investiguen estos robos y saque alguna conclusión, alguien está robando esto. Los hechos donde intervinieron cajas fuertes, es gente que sabe, usan galleteras y como no van a dejar alguna pista. O sea, para algunas cosas somos rápidos y para otras no, entonces, dudas quedan muchas en la comunidad y la sensación está en que tenemos cero presencia de Carabineros e Investigaciones en aclarar estos hechos”.

La presidenta de la cámara de comercio de Puerto Aysén, María Inés Oyarzún, cerró palabras, pidiendo más trabajo en la calle de los entes policiales, “seguridad, presencia en la calle, que dejen de andar en vehículo con los celulares todo el día, porque, que sacan de que uno maneje y el de lado no tenga idea lo que sucede. Le robaron a una persona y la patrulla pasa pero no miran para ningún lado, más interesante es chatear que la seguridad que tienen que entregar. Para eso se les paga y para eso pidieron un traslado a esta región, porque se les paga bien, les paga zona, pero hagan su pega”.