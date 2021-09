Este próximo lunes 6 de septiembre, en el memorial de las victimas del emblemático “Caso Aysén”, se realizará un momento de reflexión y oración para recordar un año más de la muerte en extrañas circunstancias y “sin justicia” del joven, Roberto Lagos Flores.

Aysén.- La actividad se llevará a cabo a las 18:30 horas, según lo mencionó Rosa Flores, madre de Roberto. “El día lunes, a las seis y media de la tarde en nuestro memorial, vamos a realizar una misa para recordar a Roberto y a todos los jóvenes. También vamos a aprovechar de bendecir nuestro memorial, por ello, invitamos al padre José Barría para que nos haga la misa”.

Sin lugar a dudas, esta es una fecha de recuerdos y tristeza al no saber lo que realmente sucedió con su hijo, añadió Rosa Flores.

“Para mis estos días son muy tristes, por no haber tenido justicia, de no haber sabido quien mató a mi hijo, es un dolor que voy a llevar de por vida, como también le ocurre al resto de las mamás. Aquí nunca hemos tenido justicia, no hubo una investigación adecuada, se taparon muchas cosas eso todos lo sabemos. Pero hay que seguir adelante, la esperanza no hay que perderla”.

Respecto a la ex Ministra Alicia Araneda, quien estuvo a cargo del caso Aysén, Flores, aseguró que, “nunca nos llamó para decirnos que la investigación quedo ahí, o tranquilidad para las mamás, ella tampoco hizo su pega como nosotros hubiéramos querido, lo mismo ocurrió con el trabajo de investigaciones y todos aquellos que tenían que investigar el Caso Aysén”, concluyó.