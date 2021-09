La semana recién pasado dirigentes y dirigentas sociales de Puerto Aysén, citaron a la Gobernadora Regional, Andrea Macías, a una reunión para abordar el tema salud, que en la comuna de Aysén ha tenido algunos hechos que se requiere sean mejorados, como la condición del Cesfam y la mediana complejidad del hospital porteño.

Puerto Aysén.- La representante del Gobierno Regional, destacó la instancia de dialogo con las y los dirigentes de Puerto Aysén.

“Un espacio muy grato de conversación, espacios que son fundamentales entre las autoridades y la ciudadanía, para poder conocer cuáles son las visiones en materias tan importantes como lo es salud. Somos conscientes de que Puerto Aysén desde hace muchos años tiene demandas que ha venido levantando y que tienen que ver con la mediana complejidad, con el funcionamiento del Cesfam, con el Cecosf y desde ahí también como autoridad regional, ponernos a disposición de generar todos los espacios necesarios sobre todo en estos tiempos”.

Andrea Macías, informó que por estos días, ”estamos en pleno proceso de discusión presupuestaria, existen compromisos de parte del servicio, que la verdad es que han sido de lento cumplimiento, por lo tanto, esperamos que hoy día esto efectivamente pueda avanzar. Así es que, contenta, me sumo al trabajo que vienen realizando, pero también convocando a las demás autoridades, a quienes no han sido parte de esto a que puedan sumarse, porque hoy día la demanda de salud de Aysén, es la demanda finalmente que tiene todo el territorio”.

La Gobernadora Regional de Aysén, agregó que desde el GORE existe siempre un apoyo financiero a proyectos de salud, pero es el sector el encargado de levantar las iniciativas.

“Nosotros como Gobierno Regional tenemos un convenio de colaboración con salud, que abarca precisamente, la reposición de todas las postas de la comuna de Aysén y que también incluye otras iniciativas bien puntuales para Aysén. En ese sentido, es el Servicio Salud también el responsable de llevar adelante todos los procesos licitatorios para la construcción, el Gobierno Regional en esta materia es solo unidad financiera. Siempre hemos manifestado la disposición de financiar estas iniciativas, pero para que ello funcione, requerimos que se puedan ejecutar de manera rápida a través del Servicio de Salud”.

En tanto, la presidenta del Consejo de Salud de Puerto Aysén, Ximena Ruiz, relevó la importancia de sostener una reunión con la Gobernadora Andrea Macías.

“Para nosotros era muy importante como dirigentes sociales reunirnos con la Gobernadora Regional, esta es la primera reunión que sostenemos con ella como dirigentes de salud y poder plantear los problemas que tenemos, desde la mirada del dirigente social es muy distintos a plantearlo desde los directores o como Servicio de Salud. Nosotros hemos puesto de todo, nuestro tiempo, el tiempo con nuestras familias, con nuestros hijos en diferentes reuniones, pero no hemos obtenido soluciones concretas”.

La dirigenta de salud de Puerto Aysén, remarcó que siempre están dispuestos a seguir privilegiando el dialogo en búsqueda de avances reales para la comunidad.

“Si nos citan a reunión nosotros vamos a seguir participando, porque lo que queremos es mejorar el sistema de salud que tenemos hoy día y sabemos que la región esta compleja con este tema, pero si somos el segundo hospital más grande de la región de Aysén, creemos que también tenemos que fortalecerlo. Una de las instancias es plantear los problemas que tenemos, seguir en conversaciones y seguir en el camino del dialogo, que es lo que buscamos los dirigentes, seguir siendo un aporte para la comunidad, seguir fortaleciendo el sistema de salud que esta tan alicaído en nuestra región y en nuestra ciudad estamos bastante olvidados”.

Ximena Ruiz, concluyó agradeciendo la voluntad y disposición de la Gobernadora Regional, en explicar en detalle cuál es su función y de qué manera puede colaborar a que el tema salud sea de mejor calidad para todos los aiseninos y aiseninas.