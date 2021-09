Tal como se ha conocido en los últimos días, el proyecto Costanera Condell de Puerto Aysén ha ido presentando problemas de asentamiento, grietas y diversos inconvenientes, aun cuando no ha sido recepcionado por el ente mandante que es la Municipalidad de Aysén.

Puerto Aysen.- Debido a que estas obras han considerado una inversión del Gobierno Regional por un monto que supera los 5 mil millones de pesos, el Consejero de la Provincia de Aysén, Sergio González, acompañado de la Concejala de la comuna, Rosa González, la semana recién pasada inspeccionaron los trabajos.

“Hay complicaciones respecto a lo que manifiestan los vecinos del sector, que hay observaciones, que no está la empresa trabajando. Por lo tanto, hemos visitado el lugar, lo hemos hecho en varias oportunidades dentro de todo el proceso ejecución junto a los Consejeros Regionales, hemos dejado las observaciones, pero lamentablemente se encuentra todavía con algunas observaciones este proyecto, para poder ser recibido definitivamente. Para ello, es importante hacer el llamado al Municipio como entidad mandante, poder generar la exigencia a la empresa constructora que ejecutó este proyecto, para dar solución a los problemas y acercar lo más pronto posible la entrega definitiva para que la comunidad lo pueda comenzar a disfrutar, pero como un proyecto terminado”, manifestó el Consejero Regional.

Sergio González, recalcó que la segunda etapa de esta iniciativa es el alcantarillado, “la segunda etapa justamente es la construcción del alcantarillado en el lugar, este es un proyecto que debiera ya estar en etapa de licitación por parte del Municipio de Aysén, también entidad mandante, por lo tanto, es importante que estos proyectos no se junten, que sean trabajados en forma separada, sin intervención. De tal manera que las garantías que tiene que tener el proyecto de enrocado, que es de un año, no sean suspendidas producto de que puedan ser intervenido en algún momento por la empresa que genere la posterior ejecución del proyecto de alcantarillado. Así es que es muy importante que el Municipio así lo garantice, nosotros le hemos solicitado por intermedio del Gobierno Regional al Alcalde, para que se pronuncie respecto aquello y así dar tranquilidad a los vecinos del sector”.

Por su parte, la Concejala Rosa González, mencionó algunas de las falencias que pudo evidenciar en la costanera Condell.

“Grietas de niveles considerables, pavimento quebradizo y también un decante considerable en lo que es la contención lateral de este gran enrocado, que suponemos pudiese ser por las napas que están por debajo de este gran proyecto. También pudimos visualizar en el área de los juegos de los niños, que es una zona de alto riesgo porque el poliuretano está en muy mal estado, estaba muy quebradizo, también hay juegos rotos y en las canaletas que bordean este parque, que son muchas y también hay desagües que se encuentran completamente colapsados. Por lo tanto, ahí hay que hacer una fiscalización y reparar en forma inmediata”, indicó.