Pacientes con cáncer accedieron a leña tras aporte de propietarios de local comercial El Galpón.

Aysén.- Tras gestiones realizadas por el Delegado Presidencial Provincial Manuel Ortiz pudo concretarse la entrega de una importante cantidad de leña para la agrupación oncológica “Caricias para el Alma”, esto tras la importante donación de los hermanos Vidal, propietarios del local comercial El Galpón de Puerto Aysén.

Leonardo Pineda Presidente de esta agrupación social valoró el gesto de los comerciantes ayseninos y de la gestión realizada por Manuel Ortiz “Agradecer la gestión del Delegado Presidencial y en especial a don Gustavo Vidal y su hermano de El Galpón por su donación de leña, la estamos cargando aquí y que irá para algunos socios de nuestra agrupación, agradecer y ojalá que otras personas aporten igual, porque hay muchas necesidades en las personas que padecen esta enfermedad, porque esta enfermedad es muy carísima, así que no hace nada de mal esta donación”.

En tanto el Delegado Presidencial Manuel Ortiz valoró el importante gesto que una vez más ha realizado la familia Vidal con la comunidad “Quiero manifestar mi tremendo agradecimiento a los hermanos Vidal del reconocido negocio El Galpón por esta tremenda bondad y cariño que han manifestado en este aporte para una agrupación tan sensible como es Caricias para el Alma y también para algunos adultos mayores que están postrados y que no tienen las condiciones económicas para poder adquirir este vital elemento, también agradecer a don Alejandro Bahamonde quien siempre está dispuesto a colaborarnos con sus camiones para ir con todo tipo de ayuda a nuestra gente”.