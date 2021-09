Agradecieron al Municipio, a través de Marcos Coñuecar, quien facilitó el camión con la batea para reunir la basura y también se dispuso de personal municipal para colaborar con las feriantes en el retiro de la basura de mayor tamaño y más peligrosa.

Puerto Aysen.- Algunas de las integrantes de la feria libre que trabaja los días sábados y domingos en el ex correo, sector Ribera Sur de Puerto Aysén, decidieron organizarse y la mañana de este martes realizaron labores de limpieza y recolección de basura en el lugar. Tal como lo dio a conocer, la vocera de esta organización, Eliana Llaipen.

Nosotros todos los domingos y a veces los sábados venimos a vender acá y vemos como hay gente malvada y mala que vienen a tirar mucha basura acá, sobre todo se juntan personas a tomar en las noches. Entonces, nosotros estamos vendiendo cosas, queremos exponer nuestros productos y queremos que la gente que viene vea esto limpio. Entonces, con las compañeras hablamos para venir un día a limpiar para que esto se vea más hermoso, igual incentivar a la gente a limpiar estos sectores”.

La dirigenta, agregó que, “ojala que la gente vea esto, que nosotros vinimos a trabajar, a limpiar y por favor no venir a botar basura, ni vengan a tomar en las noches y si lo hacen que se lleven sus envases lejos de acá, no cuesta nada andar con una bolsita y llevarse la basura. Aquí hay mucho, mucho vidrio y para nuestros clientes que vienen se podrían cortar, entonces, por eso nos motivamos a venir a sacar la basura”.

Las ferias del ex correo de Puerto Aysén, manifestaron que continuarán realizando estas labores a futuro, como forma de incentivar al cuidado de los espacios públicos y en esta oportunidad agradecieron al Municipio, a través de Marcos Coñuecar, quien facilitó el camión con la batea para reunir la basura y también se dispuso de personal municipal para colaborar con las feriantes en el retiro de la basura de mayor tamaño y más peligrosa.