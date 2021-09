La presidenta de la junta de vecinos de la población Pedro Aguirre Cerda, dijo también, esperamos “que no se tire la plata y al tiempo después tengamos que seguir mencionando que eso nuevamente se está hundiendo, que la napa volvió a ceder”.

Puerto Aysén.- Nuestro departamento de prensa estuvo en el sector de Costanera Condell en Puerto Aysén, lugar donde se ha ejecutado un polémico proyecto de hermoseamiento con finamiento del Gobierno Regional, que supera los 5 mil millones de pesos y las obras han presentado una serie de inconvenientes.

Al parecer los problemas de asentamiento de la loza, quiebre de cerámicas y trizaduras del pavimento fueron subsanadas, lo que si quedaron espacios donde se levantan una especie de “lomos de toro”, hay áreas donde las trizaduras del pavimento se mantienen y en el sector del enrocado se pueden advertir espacios entre las piedras y explanada, lo que podría derivar en nuevos asentamientos y que se repitan los inconvenientes ya conocidos semanas anteriores.

Esperanzada en que los trabajos de arreglo que se hicieron recientemente sean realmente duraderos y no parches, se mostró la presidenta de la junta de vecinos del sector Pedro Aguirre Cerda de Puerto Aysén, Rosa Chávez.

“Esperamos que sean trabajos donde a la larga tengan duración, no vaya a ser que estés haciendo sistemas de parche para recepcionar y luego venga la lluvia y vuelva a deteriorarse. Esperamos que sean trabajos que duren en el tiempo para la tranquilidad de los vecinos y por la magnitud de esa obra, con la cantidad de millones que se ocuparon ahí, quede de verdad para unos buenos años de utilidad, que no se tire la plata y al tiempo después tengamos que seguir mencionando que eso nuevamente se está hundiendo, que la napa volvió a ceder. He de esperar que se haga un buen trabajo esta vez”.

Rosa Chávez, es clara en manifestar que ellas como dirigentas vecinales siempre tenían como prioridad el alcantarillado, porque es la verdadera necesidad de la gente, pero lamentablemente las autoridades hicieron las cosas sin tomar en cuenta su opinión.

“Eso es algo que hemos dicho tantas veces, nuestro trabajo como dirigente social fue siempre mejorar calidad de vida y eso era lo primero el alcantarillado. Cosa que nuestras autoridades en su momento no nos escucharon y hoy tenemos nuestras aprehensiones, porque cuando hay una tremenda obra ahí ya instalada, que vuelvan a romper el terreno, no sabemos si va a ceder. Pero lo vecinos siguen esperando el alcantarillado, es una necesidad, esperemos que prontamente ya empiecen los trabajos para dar solución a la verdadera necesidad que es que hoy nuestros vecinos cuenten con el alcantarillado, que por tanto tiempo lo han esperado”.

Es importante recordar que, el proyecto de Costanera Condell es una iniciativa de la Municipalidad de Aysén financiada con recursos del Gobierno Regional.