La actual pasarela que los conecta con Puerto Aysén y el resto de la región no permite el acceso de vehículos de emergencia, hace poco hubo un incendio y los carros de bomberos no pudieron cruzar el viaducto. La necesidad de algo mejor lo han planteado desde el año 2014.

Aysén.- Ya son más de 150 familias que viven en el sector Pangal Bajo, en las cercanías de Puerto Aysén, las que se conectan con el resto de la comuna y la región mediante una pasarela que permite un bajo tonelaje de capacidad y solo vehículos menores. Esto ha derivado en la complicación de que ante una situación de emergencia puedan acceder carros bomba u otro móvil de igual o mayor tamaño.

Los vecinos y dirigentes del sector han planteado este tema desde el año 2014 a la fecha, pero han sido muchas las reuniones y autoridades que han escuchado sus demandas, que han comprometido avanzar, pero sin embargo, al día de hoy mantienen la misma pasarela esperanzados en que no se genere nada de mayor gravedad que afecta a una o más familias del Pangal Bajo.

Este miércoles por la tarde sostuvieron una nueva reunión, donde participó el Alcalde de la comuna, Julio Uribe, los Concejales Gabriel Muñoz y Tatiana Villarroel, los Consejeros Regionales Sergio González, Eligio Montecinos y Marcia Nahuelquin, además, se contó con la participación de oficiales del Cuerpo de Bomberos. Ausentes estuvieron la Gobernadora Regional Andrea Macías, el Seremi del MOP o alguno de sus representantes y el representante del Presidente Sebastián Piñera en la Provincia de Aysén, Manuel Ortiz, tampoco llegó al encuentro.

Luis Otth es presidente del comité de agua potable rural del sector Pangal Bajo y comentó “una de las tantas reuniones que hemos venido realizando desde el año 2014, donde siempre hemos estado contando con distintos personeros, gobernadores de la época, con seremis recuerdo desde Quemel Sade, después todos los otros seremis con los cuales tuvimos reuniones y siempre nos decían, hay que hacer un proyecto, hay que hacer un estudio y llegamos a esta nueva reunión que la organizaron los vecinos. Se invitó al Seremi del MOP, a la Gobernadora Regional y lamentablemente no llegaron”.

Otth, añadió que, “cada reunión hay fotos de autoridades y compromisos que hasta ahora no se han cumplido y el incendio del día 13 de septiembre fue la gota que derramó el vaso para los vecinos, donde lamentablemente mirábamos como ardía la casa y sin poder hacer absolutamente nada. Tuvimos el problema de que Bomberos no pudo pasar por la pasarela, tuvieron que buscar un vehículo para pasar la motobomba y cuando llegaron ya no quedaba nada de la casa. Esto obviamente no es problema de los Bomberos sino de la pasarela que impide el paso de los carros”.

El dirigente del comité de agua potable rural de Pangal Bajo, manifestó que los vecinos a 7 años de tantas reuniones esperan que hayan soluciones concretas, planteando por ejemplo, que existirían en la región puentes mecano que estarían disponibles y que se podrían instalar en el sector y así solucionar los problemas de acceso ante una emergencia.

Además, se mostraron confiados en las gestiones que se comprometió a realizar el Alcalde de la comuna, para generar un proyecto que mejore la conectividad y el acceso al lugar, pero lo que piden y exigen los vecinos es que la solución, cualquiera sea, se trabaje con urgencia para no tener que lamentar hechos más graves, como el ocurrido hace un par de semanas.