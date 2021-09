Esto con el fin de apoyen en gestiones para mejorar la conectividad digital y el abastecimiento de combustible para el territorio.

Aysen.- La Concejala de Aysén, Tatiana Villarroel, ha estado presente en reuniones y convocatorias de la comunidad ante diversos problemas, cumpliendo así su compromiso de estar en terreno y posicionando los problemas de la ciudadanía en el Concejo Municipal.

Es así que apoya a Islas Huichas, por su lejanía con Aysén, con los servicios regionales y ante las necesidades que tiene Aguirre, Estero Copa y Caleta Andrade. La Concejala Villarroel, cree que con urgencia se debe abordar la conectividad digital y el combustible.

“En conectividad digital siguen los mismos problemas de siempre, hace algunas semanas atrás estuvo el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, quien dijo que ya estaba casi solucionado, con una solución a corto plazo con una antena 4G, pero hasta el momento sabemos que no. Los problemas se mantienen con respecto a conectividad digital”.

En cuanto a la falta de alguien que de manera formal abastezca y venda combustible en la isla, la Concejala de la comuna de Aysén, manifestó.

“En cuanto al tema del combustible, porque no hay un abastecimiento oficial allá, personalmente esta Concejala solicitó la presencia del Seremi de Energía en el Concejo la primera o segunda semana que partimos en el mes de agosto, estamos finalizando septiembre, ya no tenemos Concejo hasta octubre y el Seremi no ha venido y no nos ha respondido”.

Respecto a estas importantes necesidades para los habitantes de Islas Huichas, la Concejala Tatiana Villarroel, emplazó a los Parlamentarios de la región, a preocuparse por lo que ocurre en el sector y no solo aparecer para las elecciones.

“Esperamos que también nuestros parlamentarios tomen conciencia de lo importante que es el abastecimiento de combustible en la localidad, no que cuando se hace un poco de polémica recién aparecen, podemos gestionar acá, allá, pero después queda ahí durmiendo, la idea aquí es trabajar hasta que se consiga la solución. Así es que, un llamado a nuestros parlamentarios a que no solo en época de campaña se acuerde de Islas Huichas, sino que hasta que finalice su periodo”, enfatizó Villarroel.