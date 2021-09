Con el objetivo de poder fortalecer la provisión del vital elemento en la zona insular de la comuna de Aysén y en el contexto de una nueva ronda municipal a la localidad, liderada por el alcalde, Julio Uribe Alvarado. La primera autoridad, sostuvo un encuentro en terreno con el Comité de Agua Potable Rural (APR) de Islas Huichas para abordar un mecanismo que les permita a los habitantes contar con un adecuado suministro de agua potable y preparase para los climas cálidos que trae consigo la futura temporada estival.

Al respecto el edil, Julio Uribe Alvarado, destacó que “Hemos recibidos una solicitud de colaboración con nuestra maquinaría para el Comité de APR. Sabemos los difícil que es cuando vienen estos tiempos de sequía e Islas Huichas se queda sin agua, por lo tanto, vamos a prestar toda la colaboración para este proyecto que ellos tienen que es hacer el descarpe y poder llegar a tener otro estanque de acumulación de agua, esto lo vamos a realizar durante el mes de octubre. Seguiremos colaborando con la Isla en todas sus necesidades”.

Por su parte, el tesorero del Comité de Agua Potable, Cristóbal Cerda, junto con destacar la visita efectuada por la autoridad comunal abordó la solicitud formulada para efectuar distintas mejoras al sistema que poseen de captación de aguas lluvias “la idea nuestra es aumentar las capacidades de reservas de agua y también la captación tanto en cantidad como calidad, eso es lo que más nos preocupa hoy en día, poder tener cada vez una mejor calidad de agua y un mejor suministros para nuestros vecinos”.

Finalmente, el dirigente local enfatizó que en la actualidad se está avanzando en la autonomía del agua para la zona implementando nuevas capacidades acorde a los tiempos “Tenemos una planta de ósmosis que está operativa en su cien por ciento, la cual está bajo la administración y mantención de este Comité y que prontamente estará otra vez al servicio de la comunidad, si la sequía lo amerita, eso no quiere decir que la planta en estos momentos no esté operando. Si nosotros quisiéramos producir agua lo podríamos hacer sin ningún problema solamente que tenemos algunas restricciones, la más significativa es que la Isla no cuenta con combustible” expresó el tesorero del Agua Potable Rural.