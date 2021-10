Conocido públicamente fue la visita del Ministro de Vivienda, Felipe Ward a Puerto Aysén, oportunidad en la que esta autoridad sectorial solo visitó un par de proyectos habitacionales, tuvo la posibilidad de compartir un desayuno, recibir obsequios, luego degustar junto a otras autoridades de Gobierno un buen asado. Pero cuando fue requerido por una dirigenta, presidenta del comité “Sueño Patagón”, no pudo ni siquiera bajarse del vehículo, aduciendo que no tenía tiempo.

Aysen.- Es ahí donde la dirigenta manifestó que se sienten discriminados, que no han sido tomados en cuenta, ellos y muchos otros dirigentes, que se enteraron de sorpresa y a última hora que estuvo el Ministro Ward en la región. Ya que, al consultar de su proyecto de viviendas, ni el director Serviu ni el Seremi Diego Silva les contestaban los teléfonos, emplazamiento que la dirigenta hizo cuando interpeló a la máxima autoridad del Minvu.

Tras esto que se conoció en medios de comunicación local y regional que, el Ministro Felipe Ward citó a las dirigentas de los comités “Sueño Patagón” y “Calafate”, a una reunión en Coyhaique. Reunión que a lo más duró 15 minutos y donde no sintieron mayor avance, indicó Patricia Hernández, presidente del comité “Calafate”.

“El día que fuimos a hablar con el Ministro lo enfrentamos también por la falta de respeto que tuvo hacia los dirigentes de Puerto Aysén, ya que, no son solamente dos sino que somos muchos los dirigentes tanto de Aysén como de Coyhaique. Y pasó por alto muchas cosas, donde le informamos a él que somos comités que llevamos muchos años 14 y 13 años, además, la espera de esta compactación dinámica que ya se firmó el termino, pero seguimos en la misma línea. Demora, falta de compromiso, la falta de información, ellos tienen mucha información que cuando nos ven molestas, nos dicen, no si estamos avanzando en esto, ya tenemos esto resuelto y al final nos vamos enterando en la reunión en sí. Al final les decimos que con un correo nos podrían informar”.

Patricia Hernández, manifestó que los plazos se han cumplido y siguen esperando, agregando que, “para nosotros ha sido súper castigador este tema, porque siendo unos de los comités más antiguos somos los que más hemos pasado procesos amargos, por solicitar algo que todos los ciudadanos tenemos derecho, que es tener una vivienda, tener un hogar, que todos los niños tienen derecho a vivir en una casa segura, donde puedan sentir que es algo de ellos. Pero como siempre hemos dicho, es lindo sentir que otros comités están recibiendo sus casas, es lindo, pero tiene que ser parejo, porque todos tenemos las mismas necesidades”.

Lo que ha ocurrido en el último tiempo, donde las autoridades a juicio de la dirigenta han privilegiado a algunas organizaciones, es claramente un “favoritismo político”, afirmó la presidenta del comité “Calafate”.

“Para nosotros esto ha sido favoritismo político, porque nosotras no somos políticas, somos neutras en todo este sistema, pero siempre nos toman como un tema político y alargan y alargan los tiempos. Yo felicito a todos quien está llevando adelante el tema de su casa, que les va a salir pronto, pero todos tenemos el mismo derecho. Pero estos comités que son los más antiguos, han sido los más castigados”.

En una nueva reunión sostenida la semana recién pasada en Puerto Aysén, les habrían indicado que a fines de octubre, los primeros días de noviembre se realizaría la entrega de terreno para que se inicie, por fin, la construcción de sus casas.