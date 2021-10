Criticada fue la reciente visita a la región del Ministro de Vivienda, Felipe Ward, principalmente porque se programaron solo un par de reuniones sobre todo en Puerto Aysén, donde hubo muchos dirigentes que se enteraron por las prensa que la autoridad estaba en la porteña ciudad.

Aysen.- Las criticas también se deslizaron al director regional del Serviu, Nelson Quinteros y al Seremi de Vivienda, Diego Silva. Fue precisamente este último, quien salió al paso de los cuestionamientos, aclarando que, se ha hecho un trabajo con los comités “Sueño Patagón” y “Calafate”.

“Siempre hay algunos temas que están por resolverse, aquí se ha trabajado con ellos, tienen su subsidio asignado, claro, de repente hay problemas de comunicación, esos problemas hay que subsanarlos y estamos para eso. Tuvimos recientemente una reunión con Serviu, con ellos, para comentarles y empezar a trabajar en la entrega de terrenos que prontamente la queremos hacer, se le comentaron los tiempos, estamos trabajando en base a eso y en base a la urgencia que tienen todos los comités de vivienda con los que estamos trabajando hoy en día”.

Consultado el Seremi de Vivienda, Diego Silva, si es que ¿existe privilegio para algún comité en particular?, “no hay ningún privilegio, aquí se trabaja con todos los comités de vivienda de toda la región de Aysén por igual, todo lo que se va haciendo se va trabajando con ellos, así es que, no hay ningún privilegio con ningún comité”, respondió la autoridad.

Respecto a la sensación de discriminación que han comentado las dirigentas haber sentido luego de la visita del Ministro Ward, el Seremi Diego Silva, les pidió perdón y descartó discriminación.

“Primero se les pide perdón, porque en una agenda ministerial el Ministro no consideró una visita con ellos, dado que se consideró con el otro comité que es Amuyen 1, Amuyen 2, estar con el Ministro en su sede, pero no existe discriminación. Aquí se ha estado trabajando con ellos, se les ha escuchado y la idea es seguir trabajando y apoyándonos con sus presidentas, con las cuales conversamos al otro día de este interfaz que hubo ahí con el Ministro, su proyecto sigue andado tal cual, tienen subsidio asignado, tienen el terreno que es lo más importante”.

El Seremi de Vivienda de la región de Aysén, Diego Silva, aseguró que la entrega de terreno para los comités “Sueño Patagón” y “Calafate” se hará en unas tres semanas, o sea, a fines de octubre o los primeros días de noviembre de este año.