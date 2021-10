En el encuentro desarrollado en la Delegación Presidencial Provincial participaron la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce, quien está como DPP Aysén subrogante, Seremi del MOP, Néstor Mera, Vialidad, Alcalde Julio Uribe, Sebastián Barra de la Seremi de Desarrollo Social y familia, y vecinos del sector Pangal Bajo Río Los Palos.

Puerto Aysén.- Un nuevo encuentro de trabajo se realizó donde estuvieron todos los involucrados para poder buscar una solución a las demandas planteadas por los vecinos que tienen que ver con la conectividad en caso de emergencias, donde los vehículos de bomberos no pueden transitar por la pasarela del lugar.

José Jara, presidente del comité, una vez que concluyó la reunión señalo “Nos reunimos en la DPP Aysén para acotar los temas que nos preocupan como comunidad del comité pro adelanto Pangal Bajo-Río Los Palos en el sentido que necesitamos con urgencia el trabajo en el sector por el tema de conectividad, afortunadamente hemos llegado a buen término entendiendo que los plazos no son cortos, pero lo importante es poder empezar, para llegar a concretar la construcción de un puente que es lo que nosotros definitivamente requerimos en el sector”.

En la reunión se concretó un compromiso entre el Seremi del MOP y la municipalidad, a través del Alcalde Julio Uribe “estamos en instancias de poder preparar brigadas de bomberos en el sector porque es nuestra primera urgencia dada las circunstancias en la que nos encontramos, en donde obviamente los bomberos no pueden pasar por la pasarela y también por la distancia, se calcula entre unos 20 minutos, así que la primera intervención es de la de los vecinos, y para eso estamos trabajando” indicaba José Jara.

En tanto la Seremi del Trabajo en su calidad como Delegada Presidencial

(s) de la provincia de Aysén Andrea Ponce destacaba el buen ambiente de trabajo “En estos momentos que me toca representar al Presidente Sebastián Piñera quedamos conformes con los temas tratados en esta reunión de trabajo, estuvimos con las instituciones gubernamentales junto al Alcalde de la municipalidad de Aysén, junto a su grupo de profesionales y obviamente con los vecinos que viven en el lugar, avanzamos y buscamos soluciones a corto y mediano plazo, agradezco el cordial tono en que se llevó esta reunión, porque aquí se pone por delante las reales necesidades de las familias de nuestra provincia”.