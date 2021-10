En Colombia Sandro Chaura Vera, se midió entre 16 competidores de países como Argentina, Uruguay, México, Bolivia, Perú, entre otros, quedándose con el tercer lugar de este certamen.

Aysén.- Sandro Chaura Vera, es un joven de Puerto Aysén que hace 10 años reside en Viña del Mar, lugar donde ha ido practicando y convirtiéndose en un bartender profesional, especialista en coctelería acrobática. Disciplina que le ha permitido desempeñarse en reconocidos restaurantes y centro de eventos de nuestro país, lo que le ha permitido participar de competencias que hoy lo tienen nuevamente como Campeón Nacional de Coctelería Acrobática.

Con esto obtuvo un cupo para ser parte de la competencia a nivel Panamericano.

“Primero tuve que ganar el nacional en Chile, así es que, nuevamente soy campeón de coctelería acrobática. Gracias a eso me gané un cupo para ir al Panamericano a representar a nuestro país, por ello, yo orgullosísimo de representar a mi bandera y sabiendo que tengo todo el apoyo de muchos colegas y de mi región, donde tengo muchos amigos que siempre me están dando buena vibra”.

Sandro Chaura, cuenta la experiencia de su participación en el certamen internacional, “nos fuimos a representar a nuestra país a un Panamericano que siempre se está realizando, bueno se había dejado de hacer por la pandemia, pero, volvió de manera presencia y fue un Panamericano que se hizo en Colombia, estuve en la zona de Manizales, en la montaña de Colombia. Estos torneos son organizados por la IBA, International Bartenders Association, que es la única asociación de coctelería mundial que existe, donde se programan Panamericanos y Mundiales. Por el tema del covid no se hicieron mundiales y partieron con el Panamericano, 16 competidores de toda Sudamérica compitiendo por llevarse la medalla, el trofeo del primer lugar”.

El ser bartender, exige entrenamiento, estudio, reinventarse y todo eso, le permitió a Sandro quedarse con el tercer lugar del Panamericano. “Tuve la suerte de esta en el podio, quede en un tercer lugar en este Panamericano, pisando las patitas a los otros dos. Fue un gran logro, un trabajo que se hace día a día, el entrenamiento, el buscar reinventarse, el volver a investigar sobre ingredientes, se trabaja harto detrás para obtener estos logros. Esta es una labor que estoy haciendo desde que salí de mi Patagonia, yo ya llevo 10 años acá en Viña, que me parece que fue ayer, pero son 10 años fuera de mis tierras que se extrañan mucho, pero buscando estar entre los mejores, para allá vamos y queda harto que seguir compitiendo”.

Con un gran saludo para Aysén, su tierra querida, Sandro Chaura Vera, agradeció el permanente apoyo de su familia, su pareja María Antonieta, su hermana Javiera, su padre Arturo. También destacó el compromiso de su team, integrado junto a Mauricio Fernández y Matías Videla.

Sandro puso en valor también el respaldo de Acebach Bartenders, Bar Academy Valparaíso y del PTI de la Industria Pisquera de Chile. Señalando finalmente que las próximas competencias mundiales y panamericanas a las que le gustaría llegar serán en Cuba y Venezuela, respectivamente.