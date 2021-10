León Gobernador Luis Alarcón Cornejo realizó una serie de actividades en su paso por Aysén.

Puerto Aysén.- Durante el pasado fin de semana y luego de realizar una serie de actividades en la capital regional el León Gobernador del Distrito T4 Luis Alarcón Cornejo estuvo en Puerto Aysén realizando una serie de actividades con el Club de Leones de la ciudad, ocasión que fue valorada por el Presidente local de esta institución Wilson Cárdenas “Nos sentimos gratamente con esta visita del León Gobernador quien nos trajo bastante cosas buenas donde nos tiene comprometido realizar otra visita para poder así llegar más a la comunidad y para poder prestar los servicios sociales que lo estamos retomando para seguir sirviendo como dice nuestro lema”.

Luis Alarcón Cornejo León Gobernador del Distrito T4, que agrupa a los Clubes de Leones ubicados desde Vilcún a Tierra del Fuego realizó una importante visita al Club de Leones de Puerto Aysén, de la finalidad de esta, el dirigente comentaba “Esto tiene que ver con una misión que anualmente el León Gobernador que esté a cargo del distrito tiene que cumplir, que es justamente a cada uno de los 54 clubes que existen en el territorio y en este minuto me encuentro aquí en la visita número 21, donde vengo a entregar el programa que tiene la organización a nivel mundial como a nivel de nuestro distrito”.

Luis Alarcón Cornejo en su reciente venida a Puerto Aysén tuvo algunos minutos la posibilidad de visitar a la familia damnificada por un incendio en donde se lamentó la pérdida de vidas humanas y otra visita tuvo relación con una actividad realizada en el Hogar San Bernardo “Fuimos a visitar a una familia que se vio afectada por un lamentable incendio en que fallecieron inclusive miembros de esa familia, les llevamos algunos elementos que le van a servir de alguna manera para tratar de salir algo adelante, también estuvimos en un hogar de ancianos y la verdad que nos encontramos a una comunidad de abuelitos sumamente bien atendidos, me quedé muy contento con las profesionales que trabajan allá”.

Finalmente el León Gobernador comentaba del trabajo realizado con el Club de Leones de Puerto Aysén “La verdad que en este minuto el Club de Leones de la ciudad está queriendo retomar la histórica misión que ellos han tenido de servir a la comunidad en forma muy importante, obviamente las puertas del leonismo siempre están abiertas para todas aquellas personas que tengan la intención de pertenecer a esta organización o que tengan la intención de ayudar y no saben cómo, justamente los clubes de leones estamos para eso”.