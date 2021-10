El Consejero Regional de la Provincia de Aysén, Sergio González, respondió a las críticas formuladas por el Alcalde Julio Uribe, en torno a la priorización del proyecto de ampliación del cementerio de Puerto Aysén y la necesidad de que los Consejeros respalden esta iniciativa. “Sorprendido por los dichos del Alcalde de la comuna de Aysén, respecto a la falta de interés o falta de apoyo que ha tenido por parte de los Consejeros de la Provincia de Aysén, para poder avanzar en lo que es el proyecto del cementerio”.

Aysén.- González asegura que si ha respaldado tan importante y urgente iniciativa. “El proyecto del cementerio es una instancia y un proyecto muy importante que nosotros de alguna forma hemos apañado desde el primer momento que se nos informó de aquel, que justamente fue hace un par de meses atrás, en donde en tres oportunidades hemos solicitado el avance y la priorización”.

El Consejero González, añadió que, “el Alcalde debe recordar que, la primera instancia que se presentó al Consejo fue justamente por parte de él aquí en el Consejo y nosotros hemos seguido en forma frecuente para solicitar la priorización por parte de la Gobernadora Regional. Se plantea también que, el año anterior cuando estuvo este proyecto RS, no habría existido la voluntad de quien habla para priorizar ese proyecto. Yo quiero recordarle al Alcalde, él fue Consejero Regional, las prioridades y la solicitud de prioridades muchas veces vienen del Municipio”.

Sergio González, comentó también que, “yo siento orgullo en el momento en que estuve y ostente el cargo de presidente del Consejo Regional, porque tal vez, ha sido el año o dos año en que Aysén, particularmente la comuna de Aysén, ha recibido más recursos en los últimos seis o diez años. Es una cantidad enorme que hemos podido aprobar, había una administración que también era activa y cada vez que había un proyecto RS, lo planteaba y lo solicitaba”.

González, remarcó que, “ese proyecto en particular, el proyecto cementerio, nunca llegó a ser solicitado, por lo tanto, yo no me puedo hacer cargo de un proyecto que no fue solicitado en primera instancia por parte del Municipio. No significa que no esté interesado en ello, yo vivo en Aysén, soy nacido y criado ahí, por lo tanto, mi mayor deseo, mi mayor anhelo es que lo proyectos de Aysén sigan adelante”.

El Consejero Sergio González, aclaró además que hace algunos meses, la modalidad de priorizar o no un proyecto, recae única y exclusivamente en la Gobernadora Regional.

“Hace unos meses atrás, cambio la modalidad de funcionamiento porque se eligió el nuevo cargo de Gobernadora Regional y nosotros como Consejeros dejamos la presidencia, eso ha generado que hoy día los Consejeros solicitan la priorización, pero no son los que priorizan, solamente prioriza una persona que es la Gobernadora Regional. Por lo tanto, las instancias de solicitud se hacen a ella, nosotros lo hemos solicitado por los canales que corresponde acá en el Consejo, el Alcalde también lo ha hecho y ha tenido conversaciones con ella”.

Finalmente, Sergio González, planteó que, “más que separarnos aquí tenemos que unirnos entre todos, para que se cumpla la priorización de este proyecto”.