Respecto a las críticas del Alcalde Julio Uribe, Andrea Macías, señala que, “podríamos haber salido como Gobierno Regional diciendo, no vamos a transferir recursos al Municipio porque tiene 1500 millones de pesos asignados y no ha sido capaz de ejecutarlos, tiene tres obras que debiera estar ejecutando y no lo está haciendo”.

Aysen.- La Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías Palma, salió al paso de las críticas formuladas por el Alcalde, Julio Uribe, respecto al proyecto de ampliación del cementerio de Puerto Aysén, el que espera la aprobación de una iniciativa que ya cuenta con RS hace un año y según el edil, la Gobernadora le habría manifestado no estaba entre sus prioridades.

Sobre esta situación, Macías Palma, quiso aclarar que, “efectivamente nosotros conversamos con el Alcalde, no en una oportunidad sino que hemos tenido varias conversaciones. Pero además, varias conversaciones con los equipos técnicos del Gobierno Regional, con la división de presupuesto, con la división de fomento, con la división de infraestructura, por lo tanto, hemos estado en conversaciones permanentes”.

La Gobernadora Regional, añadió sobre el tema, “frente a la situación de cementerio específicamente, tuvimos una reunión donde yo efectivamente le plantee al Alcalde que, se debía priorizar la inversión pensando en cómo se pretende conversar de alguna forma a la comuna durante este tiempo y es lo que se le ha pedido a todos los Alcaldes. Y es que puedan definir cuál va a ser su gestión y cuáles van a ser los hitos en materia de inversión más relevantes para sus comunas, para ponernos de acuerdo hacia dónde vamos a apuntar y entendiendo en también que, hay un programa de Gobierno que nosotros comprometimos cumplir y que fue ampliamente votado por la ciudadanía”.

Andrea Macías, afirmó que las iniciativas a priorizar deben estar acorde al programa de Gobierno que planteo a la ciudadanía y que en esa línea pretende cumplir.

“Por lo tanto, las iniciativas que se financien deben ir en función del programa. En ese sentido, uno comprende absolutamente la situación del cementerio y efectivamente estamos en proceso de revisión para ver cómo resolvemos esta problemática. De hecho, yo le planteaba al Alcalde, tenemos un tema también en el cementerio de Mañihuales, también en las Islas, entonces, como vamos siendo capaces de mejorar los niveles de gestión y poder solicitar recursos no exclusivamente al Gobierno Regional, porque las necesidades son muchas y los recursos no son tantos y se vuelve necesario priorizar”.

Respecto a los emplazamientos del Alcalde de Aysén, a través de los medios de prensa Andrea Macías, menciona que, “en lo personal siempre he evitado ese tipo de situaciones, nosotros podríamos haber salido como Gobierno Regional diciendo, no vamos a transferir recursos al Municipio porque tiene 1500 millones de pesos asignados y no ha sido capaz de ejecutarlos, tiene tres obras que debiera estar ejecutando y no lo está haciendo, tiene deudas de cerca de 300 millones de pesos con el Gobierno Regional, lo que hoy día nos impide transferirle cualquier tipo de recursos”.

La Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías Palma, cerró señalando que en el cementerio “finalmente no va a haber una tremenda ampliación”, ya que la iniciativa de 2500 millones de pesos tienen entre otras cosas, pavimentos, cierre perimetral, mausoleos, nichos, parque, intervención eléctrica, servicios higiénicos, paisajismo y otras obras.