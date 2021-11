Largos 13 y 14 años han debido esperar los comités “Calafate” y “Sueño Patagón” de Puerto Aysén para lograr la casa propia, algo que se ve cada vez más cerca, ya que luego de una reunión sostenida con el director regional del Serviu, Nelson Quinteros, se comprometió la esperada entrega de terreno para este viernes 5 de noviembre.

Aysen.- Este es el paso inicial para comenzar la construcción de las viviendas.

“Realizamos una reunión a la cual llegó solamente el Director (SERVIU) porque el Seremi al parecer estaba delicado de salud, es tercera reunión que nos deja plantadas. El tema de la reunión fue de que se haga la entrega del terreno lo más pronto posible, en el cual de la boca del director salió puso fecha y hora, que es el día viernes a las 6 de la tarde”, señaló la presidenta del comité “Calafate”, Patricia Hernández.

La dirigenta añadió que, “la idea es avanzar no seguir atrasando este tema, hay cosas que no están cuadrando mucho, que no están encajando, esperemos que la documentación que se está solicitando para el día viernes se haga específicamente en cuanto a la totalidad de las 5 hectáreas”.

En la actualidad existe una franja que sería el tope para que avance el proyecto de los comités “Calafate” y “Sueño Patagón”, franja de la cual podría hacerse cargo la empresa a la que se le entregará el terreno este viernes y que finalmente construirá las casas de estos dos comités.

Pero una de las situaciones que generan ciertas dudas en las dirigentas del comité “Calafate” es, ¿por qué si la compactación dinámica que se desarrolló hace algunas semanas atrás no consideró o no dejó en condiciones el terreno que a estos comités le corresponde?, si estos trabajos fueron anunciados para las 15 hectáreas, o sea, la totalidad de terreno en el que se emplazarán diversos comités de vivienda.

“La compactación dinámica cuando la sugerencia llegó, decía que esta abarcaba 15 hectáreas, hasta el momento las únicas hectáreas que están saliendo afectadas y con demoras son las 4 hectáreas del proyecto Calafate – Patagón, que hasta el momento seguimos con atrasos. Estos atrasos vienen desde junio que era la primera entrega, después pasamos agosto, así sucesivamente y ahora estamos ya en la primera semana de noviembre”.

En las últimas horas, las dirigentas del comité “Calafate” se enteran de que la entrega de terreno de este viernes, finalmente seria solo una parte, algo que no aceptarán, agregó Claudia Casanova, secretaria de la organización.

“Ahora nos enteramos que se va a entregar solo una parte, yo lo veo como una falta de respeto hacia mi gente, a quienes estoy representando, porque, entregarte a ti un terreno por parte no es algo que sea grato para cada uno de nuestros socios. Yo necesito un documento firmado, que si el día viernes van a hacer entrega de un pedacito del terreno, yo entiendo que la empresa se tiene que instalar, pero también lo que a nosotros nos interesa es que empiecen a construir ya nuestras viviendas, nosotros no queremos seguir esperando más”.

Claudia Casanova, lamenta que cada vez se dilate más el inicio de la construcción de sus viviendas, son 13 y 14 años de espera, por ello lo califica como “algo frustrante, tanto para mí, para la gente que uno representa. Yo lo veo esto como una burla, porque nos pueden dejar contentos con una situación, pero después nos aparecen con otro problema y eso ya queremos terminarlo. Porque un día nos presentan una buena noticia al otro día un problema, los problemas los queremos dejar atrás, si dicen ellos que estamos claros que el terreno es de Calafate – Patagón, que está listo, supuestamente la compactación dinámica se terminó. Entonces, si está todo listo cual es el problema que se entreguen las hectáreas que nos corresponden”.

La secretaria del comité “Calafate”, manifestó además su preocupación por el cambio de Gobierno que se aproxima y que a ellos les podría afectar en que se retrase aún más su proyecto habitacional.

“Estamos en noviembre, viene diciembre, salen todos de vacaciones, enero y febrero son meses muertos, marzo se viene cambio de Gobierno. O sea, que pasa si nosotros le aceptamos todo esto, no tenemos documentación en mano, que pasa si viene cambio de Gobierno, llega a haber una falla en el terreno o cualquier problema, lo que va a pasar después es que ellos no se van a hacer responsables porque esto lo dejo el Gobierno anterior. Entonces, no queremos llegar a ese punto, yo quiero que las soluciones se den ahora”.

Si el día viernes 5 de noviembre, no se entrega el terreno en las condiciones que espera el comité, las dirigentas señalaron que lo conversaran con las bases y si así se dispone, no descartan manifestarse para exigir que el Gobierno cumpla sus compromisos.