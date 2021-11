Luego de que se diera a conocer públicamente el estado de colapso que presentan los distintos campos santos en la comuna porteña. Los vecinos y vecinas no han quedado indiferente ante esta situación, motivo por el cual distintos representantes de organizaciones que trabajan con personas mayores de Aysén han manifestado su preocupación y expresan que pronto se pueda abordar una solución que permita avanzar en las mejoras necesarias para subsanar este grave problema de salud pública. Llaman también a la Gobernadora, Andrea Macías, a atender este requerimiento de manera unida.

Al respecto, Leda Andrade, presidenta del Club de Adulto Mayor “Los Aromos” abordó que ellos han escuchado de esta situación en los distintos medios de comunicación “la gobernadora tendrá que preocuparse de ese tema porque al final ella es nuestra gobernadora y tiene que asumir eso, de que tiene que sacar recursos de algún lado porque todos nos merecemos dignidad para morir, porque imagínese más adelante a dónde nos van a dejar. No creo que nos vayan a tirar al río, tendría que existir un terreno para sepultarnos a todos porque no es digno que nos anden sepultando en cualquier lado, porque yo he sabido que ahora los andan dejando debajo de los pinos donde hay un espacio, ahí los dejan. Esos caminitos que había ahora ya no hay nada por el hecho de que no hay donde poner más personas para sepultar”.

Mientras, Abelina Figueroa, vecina del sector de La Balsa expresó su preocupación respecto al lugar de descanso que tendrán los habitantes de Puerto Aysén tras el colapso del principal campo santo comunal. “¿a Coyhaique? Yo creo que la gobernadora tiene que hacer algo, le guste o no. Ahora yo no sé si ella quedará en que cada fosa haya tres o cuatro muertos porque no es justo que ella diga que hay que esperar y entonces dónde tenemos a reclamar. Yo creo que la gobernadora tiene que escuchar lo que nosotros estamos hablando y ojalá nos unamos todos”.

En tanto, la presidenta del Club de Adulto Mayor “nuevo amanecer”, Adriana Coliboro, comentó que bajo su perspectiva, esto “está muy malo”, porque hoy debe existir un apoyo a las autoridades comunales para avanzar en una solución. Por lo mismo, expresó a la gobernadora que brinde esta colaboración. Todo en un contexto de mucha incertidumbre generada por la magnitud del problema que hoy enfrenta Puerto Aysén.

Finalmente, Antonio Paredes, presidente del Club de Adulto Mayor Litoral Austral enfatizó que esto tiene premura para ellos en su condición de personas mayores, por lo que se hace necesario disponer de los espacios adecuados en el cementerio local. “No sé dónde tendremos que hablar para conseguir esas cosas, con las otras autoridades de Coyhaique, pero habría que hacerlo porque cómo va a suceder eso de que no nos queden cupos y hay unos tremendos espacios al lado y eso por qué no los usan” sentenció Paredes.