Hay sectores donde los trabajos que se desarrollan han sido un inconveniente para los vehículos de emergencia y en otros lugares carecen de señalética.

Puerto Aysén.- La comunidad de Puerto Aysén está clara que el progreso trae algunas incomodidades, como lo que está ocurriendo con los trabajos para instalar colectores de aguas lluvias. Lo molesto, sobre todo para la gente de más avanzada edad, con dificultades movilidad y aquellos que utilizan artículos de apoyo para poder trasladarse, es que, se han intervenido muchas calles, donde se corta el acceso a algunas viviendas, hay veredas llenas de material, ripio y barro que complica el ingresar a sus viviendas a varias familias.

Rudelinda Vargas, dirigenta del club de adulto mayor “Los Laureles” de la población Pedro Aguirre Cerda, ha evidenciado esta problemática.

“Esto me tiene muy preocupada porque nuestro sector y como toda la comunidad sabe en uno de los sectores más antiguos de la ciudad y que tiene muchos adultos mayores, sobre todo algunos postrados que tiene que ir a verlos la ambulancia. Lamentablemente toda remodelación o cosa nueva que se haga en cualquier parte de la comunidad, tiene sus costos, pero no hagan lo que ocurre en la pedro, donde la empresa tiene yo diría que más del 50 % intervenido y no dan explicación. Qué pasa si la ambulancia no puede entrar a ver a un adulto mayor, se muere”.

La dirigenta del club de adulto mayor “Los Laureles”, cree que se deben fiscalizar estos trabajos, donde tienen que haber espacios para los vehículos de emergencia. “En cuanto al tránsito que debe tener Bomberos, que esperamos no sigan pasando desgracias como las que ya han ocurrido. Yo le hago un llamado a las autoridades, sobre todo la autoridad comunal que se preocupen de las empresas, que hagan por tramo, no corten por allá por acá, al final en vez de hacerlo mejor nos van dejando peor”.

Rudelinda Vargas, recordó también todo lo que costó la pavimentación de las calles de Puerto Aysén, muchas de ellas que hoy han sido intervenidas y se pregunta ¿quedaran igual?

“La empresa que está haciendo pedazos nuestras calles, algo que nos costó a nosotros conseguir con el barro hasta las rodillas para poder tener esa pavimentación. ¿Van a dejar del mismo grosor la pavimentación que había? o nos van a poner una uñita de gato encima, un poco de mantequilla y lo van a dejar cosa que pase un camión y lo rompa todo. A mí lo que más me preocupa es sobre todo por nuestra comunidad, nuestros adultos mayores”.

Rudelinda Vargas, enfatizó en su llamado a las autoridades a preocuparse por esta problemática. “Yo les hago un llamado a las autoridades, preocúpense de nosotros, porque siempre hablan que los adultos mayores tienen preferencia, no es cierto. Porque nosotros tenemos y me hago cargo de mis palabras, un Senador que habla de los adultos mayores y nunca lo hemos visto en una reunión”, puntualizó.