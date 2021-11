Hasta Puerto Aysén llegó la Directora Regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, para conocer el aporte que ha significado para 9 integrantes de la Galería de Artesanas de Aysén, ser parte de este proyecto que financia iniciativas presentadas por organizaciones productivas del territorio.

La iniciativa denominada “Compra de herramientas e insumos de servicios y capacitación”, busca reactivar el trabajo de 9 artesanas de Puerto Aysén que forman parte de esta agrupación, que vio mermada sus ventas por efectos de la pandemia. Gracias al proyecto las emprendedoras adquirieron materias primas para la elaboración de sus artesanías, un timbre para darle el sello local a los productos que confeccionan, un equipo de audio para la galería y una capacitación para potenciar sus redes sociales.

Beatriz Torres, Presidenta de la Galería de Artesanos de Puerto Aysén, aseguró que el proyecto “ha sido un apoyo fundamental en este tiempo que venimos saliendo de la pandemia, un tiempo en que nosotros estuvimos cerrados y no podíamos atender público porque no teníamos las condiciones. Somos un grupo de artesanas que trabaja fundamentalmente de los turistas y como no había turistas no teníamos ingresos. El apoyo que recibimos gracias a esta iniciativa fue de mucho beneficio, ya que pudimos implementarnos con materias primas para trabajar y algunas herramientas también que necesitábamos para mejorar nuestra labor.”

Dominique Bräutigam, Directora Regional del FOSIS en Aysén, indicó que “queremos valorar el trabajo mancomunado que desarrollan las emprendedoras de la Galería de Artesanos de Puerto Aysén, que están ejecutando un programa Yo Emprendo Autogestionado junto al FOSIS. Esta intervención las empodera, las apoya con equipamiento, con herramientas e insumos para que les pueda ir bien y puedan mejorar la calidad de su producción. Queremos reconocer el trabajo diario que ellas realizan, y sobre todo destacar que promueven el turismo en el territorio, con productos de muy buen nivel, con sello local y hecho por sus propias manos.”

La Galería de Artesanos de Aysén queda ubicada en calle Alcalde Childo Vera #317, en Puerto Aysén y se pueden encontrar todo tipo de artesanías locales como tejidos en lana, fieltro, cosmética natural; recuerdos como llaveros, imanes y autoadhesivos con sello regional.