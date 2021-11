En la Ribera Sur, sector Balsa, Pedro Aguirre son algunos de los puntos donde mayormente existe intervención en las calles, se trataría en su gran mayoría de trabajos encargados por la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, para la construcción de colectores de aguas lluvias.

Aysén.- La comunidad y dirigentes de Puerto Aysén, valoran que se estén llevando a cabo estas obras que vendrían a mejorar los problemas de anegamiento que en época de invierno se registran año a año. Pero la molestia es porque son muchas las arterias que se han destruido y pasan las semanas y la ciudadanía ven trabajos lentos e incluso días en que no hay ningún trabajador ni maquinaria.

“Tenemos un gran problema, porque están rompiendo muchas calles y es a lo largo de todo Aysén, nosotros como usuarios, como comunidad, no nos vamos a oponer al crecimiento para mejorar todo lo de las aguas lluvias. En algún momento, cuando los mismos vecinos planteamos que la tubería que se colocó era muy chica y hoy día hay que volver a botar plata para colocar estas tuberías grande, que sin duda, van a venir a mejorar lo que se vive en esta región”, comentó Rosa Chávez, presidenta de la junta de vecinos de la población Pedro Aguirre Cerda.

Rosa Chávez, señaló también que, “en la población está la calle Gustavo Rubio, calle que abrieron hace un mes y no se ve maquinaria trabajando, a veces, una o dos. Rompen una calle, la dejan y van a trabajar a otro lado, entonces, nosotros a lo que apelamos es que, si no tienen la maquinaria suficiente no rompan tantas calles porque es un tremendo peligro, un tremendo problema para los vecinos que tienen que transitar. En la calle Gustavo Rubio tenemos adultos mayores que tienen que transitar, entrar su leña y todo se ha visto dificultado por estos trabajos que avanzan lentamente”.

La dirigenta del sector Pedro Aguirre Cerda, criticó la metodología de trabajo que tienen las empresas que están interviniendo las calles, ya que los días y horarios en que trabajan, hacen aún más lento el avance.

“Más encima, trabajan de lunes a viernes, creo que no son gente de acá, mientras llegan realizan su trabajo, o sea, es muy poco lo que están avanzando. Yo quiero hacer un llamado a las autoridades a que puedan conversar, que si bien es cierto tienen que hacerlo, pero que no sigan rompiendo más calles dejándolas rotas por un largo rato, porque eso provoca mucha dificultad para la comunidad”.

Es importante mencionar que, ya han existido emergencias en distintos puntos de la ciudad de Puerto Aysén y es precisamente por los problemas que generar los trabajos, poco espacio para el acceso a vehículos de emergencia e incluso sectores donde no puede llegar una ambulancia o un carro bomba, ha derivado en situaciones muy lamentables. Por ello, la preocupación de la comunidad y sus dirigentes.