“Hoy se están haciendo leyes para favorecer a la región de Los Lagos, para poder venir libremente a extraer lo poco que queda de recursos pesqueros en nuestra región y posiblemente hasta Punta Arenas, porque así hay indicaciones que hoy están hechas en este proyecto de ley y es una terrible amenaza para el desarrollo sustentable de la pesca en Aysén”, aseguró el dirigente Daniel Caniullan.

Aysén.- Hace pocos días los dirigentes de las distintas caletas pesqueras de la región se reunieron en Puerto Aysén para analizar el rumbo del sector, lograr unirse en las materias que les afectan y buscar plantear sus inquietudes en una sola voz a las autoridades del territorio y nacionales.

Además, esta semana estuvo en Aysén y Chacabuco la Subsecretaria de Pesca, quien se reunió con los dirigentes tal como lo había comprometido el Ministro de Economía, Lucas Palacios. En el encuentro, uno de los puntos que se dialogó con la autoridad fueron las modificaciones a la ley bentónica, señaló Daniel Caniullan, de Melinka.

“Una gran preocupación producto de la ley bentónica, ya que hoy se están elaborando indicaciones en el Congreso y gran parte de esas indicaciones van en contra de la sustentabilidad de los recursos pesqueros que tenemos en la región de Aysén. Por tanto, en toda esta reunión sabemos que la Subsecretaria vino mandatada por el Ministro, pero ella no resuelve el asunto porque ya pasaron las indicaciones aprobadas en el Congreso”.

El dirigente de un sindicato de la pesca artesanal en Guaitecas, añadió que, “aquí necesitamos mayor compromiso de los Parlamentarios, ponerse serios y trabajar, porque de nada nos sirve elegir parlamentarios que en la práctica a la hora de, no están. Necesitamos tener un acercamiento con todos los Parlamentarios y que su trabajo también sea enfocado en el mar, porque dejan muy abandonado el territorio marítimo. Hoy se están haciendo leyes para favorecer a la región de Los Lagos, para poder venir libremente a extraer lo poco que queda de recursos pesqueros en nuestra región y posiblemente hasta Punta Arenas, porque así hay indicaciones que hoy están hechas en este proyecto de ley y es una terrible amenaza para el desarrollo sustentable de la pesca en Aysén”.

Por su parte, Cristian Espinoza, presidente del sindicato Nº1 de trabajadores independientes de la pesca artesanal de Puerto Gala, afirmó que la reunión con la Subsecretaria de Pesca no dejo mayores noticias para el sector.

“Yo lo que puedo rescatar es prácticamente nada, solamente uno se puede dar cuenta que estamos en periodo de campaña y el Gobierno de turno en esta época manda a la región los dirigentes de servicio, en este caso la Subsecretaria de Pesca, para allanar el camino para la reelección de algunos diputados y para sacar a otros, ofreciéndonos dinero y sugiriendo que nosotros tengamos contacto con nuestros Parlamentarios para que podamos hacer indicaciones que sean a favor de la región. Pero ahora que sacamos que los Parlamentarios recojan las inquietudes del litoral, cuando el 21 de noviembre va a ver si se reeligen o no, es como tratar de hacer algo en un par de semanas y que no hicieron en cuatro años”.

Juan Carlos Soto, otro dirigente sindical de Melinka, expresó su molestia porque el Gobierno envía a sus autoridades sectoriales a última hora, para analizar en los territorios problemas que afectan a la pesca artesanal. “No es primera vez que vemos esto, que a última hora vengan las autoridades, manden a sus representantes, porque nosotros todos los años pataleamos por esto. La idea no es llegar a hacer cosas más drásticas, sino que se apuren las causas, se haga realmente lo que se está pidiendo y que las autoridades que queden, se hagan responsables de ayudar a la gente. No nos gustan las cosas a última hora, nosotros queremos que se den plazos, que se trabaje en conjunto”, puntualizó.