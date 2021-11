Club de Leones conmemoró el Día Mundial de la Diabetes.

Puerto Aysen.- Este sábado recién pasado en la sede del Club de Leones vecinos y vecinas de la ciudad acudieron a un importante operativo médico-social organizado por esta organización de servicio voluntario, esto enmarcado en el Día Mundial de la Diabetes y en donde este club se realizo un trabajo para prevenir esta enfermedad.

Wilson Cárdenas Presidente del Club de Leones realizaba un positivo balance de este operativo “Para nosotros estuvo muy bueno, hubo mucha concurrencia de público, así que nos sentimos plenamente agradecido del deber cumplido apoyando siempre a la salud y a nuestra ciudad que muchas veces necesita el examen del EMPA, porque hay que prevenir antes que curar”.

La señora Ana Alvarado llegó y fue atendida por los profesionales del CESFAM quien decía que fue muy importante este servicio ya que hace mucho tiempo estaba esperando retomar estos exámenes preventivos “es bueno porque desde que comenzó la pandemia no había podido hacerme esto y por eso aproveché esta oportunidad, pasé a la feria y me vine para acá, estoy muy agradecida de todos”.

Walter Cárdenas quién viajó desde un sector rural también salió muy agradecido por la atención recibida “En lo personal a mí me parece bien, porque yo vengo del campo, trabajo en un sistema de turnos también por una empresa, entonces para mi es bueno poder hacerme estos exámenes preventivos, agradezco la gestión al Club de Leones y a los profesionales que nos hicieron estos exámenes”.

La Enfermera del CESFAM Alexandra Romero en representación del equipo de profesionales que participó en este operativo indicaba “en esta oportunidad quisimos estar presentes en esta invitación que nos realizó el Club de Leones, donde tuvimos un stand de exámenes médicos preventivos del adulto que busca detectar de forma oportuna enfermedades como hipertensión, diabetes o problemas con el colesterol, además de dos stand de alimentación saludable y de consejos para prevenir todo lo que es diabetes y todo lo que está asociado a una patología que es importante, estamos contentos y agradecidos por la convocatoria, vamos a tratar que este tipo de actividades se sigan realizando en la comunidad”.

Mencionar finalmente que de igual manera el equipo de PCR Móvil y profesionales del CESFAM realizaron 30 tomas de muestra PCR a la gente que acudió a la sede del Club de Leones.