Persisten los problemas de conectividad digital en varios puntos de la región de Aysén, uno de los más críticos es Islas Huichas, algo que en muchas oportunidades han dado cuenta los vecinos, dirigentes y autoridades comunales a la autoridad sectorial, en este caso, al Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Fabián Rojas.

Aysén.- Se han establecido compromisos con la comunidad y también con el Concejo Municipal de Aysén respecto a esta problemática, según lo asegura la Concejala Tatiana Villarroel, quien agregó que los problemas de conectividad digital también se estarían registrando en Mañihuales.

“Nos han llegado informes desde Villa Mañihuales, donde nuevamente estuvieron sin señal de Entel específicamente, en Islas Huichas también están con problemas de señal, donde un alumno tuvo muchos problemas para rendir su examen final. Y las promesas que hizo el Seremi de Transportes en una sesión de Concejo, quedaron en eso, en palabras, porque nuevamente existen estas problemáticas con las diferentes localidades”.

La Concejala Villarroel, enfatizó en su molestia, asegurando que el Seremi Fabián Rojas, solo se ha dedicado a hacer promesas, entregar respuestas por redes sociales, pero no hay existido ninguna respuesta real.

“A nosotros nos preocupa que la autoridad sectorial, que es el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, se dedique a hacer promesas pero no entregue las soluciones concretas a la comunidad. A esto se suma el problema de los números de emergencia, por eso, yo creo que aquí el Seremi de Transportes tiene que entregar, ya no más respuestas por redes sociales, porque a eso nos tiene acostumbrados, sino a entregar respuestas reales y concretas a la comunidad”, puntualizó la Concejala Tatiana Villarroel.