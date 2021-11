Se trata de 20 familias que quedaron sin los beneficios de vivienda, a pesar de existir un compromiso de las autoridades de Gobierno.

Puerto Aysén.- Ante la desazón que tenían 20 familias que habían sido parte de los comités Amuyén 1 y Amuyén 2 de Puerto Aysén por haber quedado excluidos de la entrega de los subsidios habitacionales, los diputados Miguel Ángel Calisto y Aracely Leuquén realizaron gestiones con el Ministro Felipe Ward y con el Director Regional de Serviu, Nelson Quinteros, para que se les entregue el beneficio por asignación directa y se priorice la compra de un terreno para albergar su proyecto habitacional.

Según el diputado Calisto “nos hemos reunido con 20 familias que son integrantes de los comités Amuyén 1 y Amuyén 2, que quedaron con el compromiso del Subsidio de Vivienda, pero que finalmente fueron engañados. Frente a este engaño público por parte de las mismas autoridades, hemos solicitado que se haga una reparación debido al daño social que se les ha hecho a estas familias”.

“Acá hay una responsabilidad política que nosotros vamos a hacer cumplir, por eso nos unimos con la diputada Leuquén con la finalidad que entreguen una solución frente a una serie de abusos que han sufrido las familias de estos comités”.

Calisto agregó que “estos comités ahora están tomando sus decisiones de manera democrática, y a estas 20 familias que quedaron ilusionadas con sus subsidios las vamos a acompañar. Ya hemos conseguido el compromiso por parte del Ministro de una asignación directa, así como también el compromiso por parte del Serviu para que tengan prioridad en los terrenos en la comuna de Aysén. No los vamos a dejar solos y estamos contentos por los resultados obtenidos. Tenemos una reunión en Santiago durante la próxima semana, y esperamos tener ahí ratificado el compromiso”.

Por su parte, la diputada Leuquén afirmó que “nos hemos reunido con las familias que se vieron afectadas por algunos compromisos incumplidos por parte del Ministerio de Vivienda. Junto al diputado Calisto realizamos gestiones con el Ministro de Vivienda, Felipe Ward, quien se comprometió a avanzar en subsidios de asignación directa para estas familias que se han visto afectadas, lo que nos tiene muy contentos”.

“En unos días más vamos a estar en Santiago con representantes de los comités, para que el Ministro nos informe respecto a cuál va a ser finalmente la solución para estos grupos familiares, previa evaluación social y económica de cada una de estas familias. Bien por estas gestiones realizadas y por la unidad que han tenido estos socios para trabajar por los objetivos propuestos. Tenemos la esperanza que el Ministro en Santiago nos entregue una solución concret”a.

Según Javier Barría Aguilar, uno de los socios del comité que se había visto afectado, “nosotros habíamos sido desplazados. Fue un juego prácticamente político, como lo había dicho el diputado Calisto en la asamblea anterior, donde se prestó el Seremi de Vivienda, se prestó el Ministro Ward. Se nos hizo una ceremonia para la foto, donde a nosotros se nos ilusionó”.

Finalmente, Barría señaló que “ahí se nos dijo que a fines de octubre íbamos a recibir nuestro subsidio, lo que no fue así. Gracias a la diputada Leuquén y el diputado Calisto nos enteramos que habíamos sido parte de un juego político por parte de la Seremi y otras personas de la agrupación indígena. Ahora se logró, gracias al trabajo conjunto de los diputados, un compromiso por parte del Serviu de Aysén de priorizar la compra de un terreno, para que se solvente la entrega del subsidio. Con esto nos vamos más tranquilo, no estamos en el aire y estamos a la espera de la reunión en unos días más con el Ministro”.