Carlos Arteaga, propietario del local “Rayen Antonia”, quiso agradecer que se haya recuperado uno de los artículos que le sustrajeron de su negocio a comienzos de este mes, donde desconocidos destruyen parte de un ventanal y se llevaron artículos por un monto cercano a los 2 millones de pesos, lo recuperado fue un telescopio, tras el trabajo de Carabineros.

Puerto Aysén.- “Se recuperó una de las especies, yo quiero dar las gracias a la comunidad, a los medios de comunicación, yo creo que la presión que se generó a propósito de que la gente se preocupó en compartir lo que nos sucedió, se lograron resultados y el fin de semana se recuperó una de las especies, que era un telescopio que estaba aquí instalado en la vitrina”, señaló Carlos Arteaga.

Inmediatamente el comerciante de Puerto Aysén, mostró su preocupación por la prevención del delito en la localidad.

“Respecto de la prevención del delito tenemos problemas, porque veo que están instalando otras cámaras, pero las que ya estaban nadie las está viendo, entonces, desde mi perspectiva me gustaría que haya una aclaración respecto de este tema. Según las policías, esas cámaras si funcionan, lo que no hacen es grabar, por lo tanto, alguien si podría estar mirándolas y previniendo delitos. Cuando hayan actitudes sospechosas en los puntos donde tienen cobertura, alguien debería estar mirando eso, para dar aviso a las policías”.

La ocurrencia de varios delitos de robo, no aclarados en Puerto Aysén, “es un tema que no hay que minimizarlo, porque si se deja de lado, entonces, corremos el riesgo de que esto siga en aumento y eso es bien riesgoso para todas las personas, quienes quieren transitar con tranquilidad. Espero que la ciudad sea un punto de encuentro para la familia y no un lugar donde la gente sienta el miedo de que va a sufrir asaltos, robos permanentemente y eso es efectivamente para los servicios que tienen competencia en el tema y lo deben abordar desde la perspectiva de la prevención”.

Carlos Arteaga, señaló también que a raíz de lo que le sucedió, tuvo la inquietud y solicitó vía transparencia el plan de seguridad pública que posee la Municipalidad, lamentando que solo sea un cronograma de reuniones, nada concreto. “Yo solicité por transparencia el plan comunal de seguridad y ese plan está lleno de reuniones, pero cosas concretas en sí misma no tiene”, concluyó.