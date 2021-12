Con la presentación de la Orquesta Pre escolar, conformada por sus estudiantes más pequeños, este lunes se dio inicio a la tercera versión del Festival Cultural de Navidad 2021 en la escuela Aysén, de Puerto Aysén.

Puerto Aysén.- De esta manera, tras una exitosa primera edición en 2018, replicada en 2019; ya en 2020 la actividad debió ser suspendida producto del Covid 19. Situación que se decidió revertir este 2021, dada la necesidad de “dar con un punto de encuentro que no sea tan rígido, un espacio donde los niños puedan compartir, salir un poco de lo académico y más estricto, e ir hacia los lados creativos donde tengan lugar los conciertos, la danza, la creación de artesanías, y todo aquello que involucre el arte, el compartir con otros y descubrir nuevas habilidades”, señaló Patricia Araya, directora de la Orquesta pre escolar y encargada del Departamento de Música del establecimiento educacional municipalizado.

Así, con todos los resguardos sanitarios, y el objetivo principal de relevar las artes y la cultura como medio de aprendizaje, se dio paso a la organización y desarrollo de este evento, que busca congregar diversas expresiones artísticas hecha por y para los propios estudiantes, con la participación activa de toda la comunidad escolar, y la que fue inaugurada con uno de los sellos de la escuela, como es la música.

“Felicitar a quienes están a cargo de este festival, en que pudimos ver y escuchar a la orquesta dando sus primeros pasos y, sin lugar a dudas, tiene una gran proyección a futuro, independientemente que esta actividad va mucho más allá de la música, abarcando diversas expresiones culturales. Estamos felices que este 2021 vuelva a realizarse”, indicó Sebastián Campos, director (S) de la Dirección de Educación Municipal.

La instancia, que tendrá lugar toda esta semana, será ejecutada por los alumnos y alumnas desde sus propias salas de clases, con algunos puntos como obras de teatro musicalizadas y el propio concierto inicial de la Orquesta, los cuales son transmitidos a toda la comunidad a través de las redes sociales de la escuela y el DEM Aysén.

“En esta actividad participa toda la comunidad educativa en todos sus niveles. Lamentablemente la pandemia no nos permite juntarnos y acercarnos en instancias más masivas como quisiéramos, pero el trabajo se hace desde las salas de clases. La tarjetería, la creación de cuentos, todo aquello relacionado con distinguir valores que son propios, especialmente, de esta época navideña”, manifestó el director de la escuela Aysén, Luis Seguel.

Relevó, además, el importante avance que ha tenido la Orquesta pre escolar, quienes a pocos meses desde su conformación han dado cuenta de su crecimiento y desarrollo musical. “Estoy muy agradecido por el trabajo de la directora y las profesoras de violín, quienes se han esmerado en el trabajo que realizan de forma permanente. Por supuesto que seguiremos apoyando esta iniciativa, que no se pierda en el tiempo, todo lo contrario, esperamos seguir creciendo y que tengamos una gran orquesta pre infantil”.

Esta tercera versión del Festival Cultural de Navidad de la escuela Aysén contará con diversos stand y temáticas, concentradas principalmente en presentaciones de teatro, coro de villancicos, conciertos musicales, danza, elaboración de esculturas navideñas, confección de artesanías con material reciclado, creación de cuentos de navidad, tarjetería y cursos de nanometraje, entre otros.