Una importante instancia se vivió por estos días en la escuela Litoral Austral en Puerto Aysén. Se trata de una capacitación en la asignatura de matemáticas para los docentes y profesionales del establecimiento educacional municipalizado, dictado por Macarena Müller, profesora de la asignatura de la Fundación Astoreca, quien arribó a la capital comunal para, durante tres días, dictar este perfeccionamiento, que finalmente beneficiará a los niños y niñas estudiantes del recinto educativo local.

Como una necesidad por parte de los profesores de la escuela surgió esta iniciativa, que busca enseñar de manera teórica y práctica cómo sacar el máximo de provecho del material de apoyo, como es el texto de estudio, que fue adquirido a esta fundación, cuyo objetivo es dar a conocer dicha propuesta metodológica de la enseñanza para los niveles 1°, 2°, 3° y 4° básico, basado en los textos desarrollados por Astoreca Editorial para cada nivel.

De esta manera, fue coordinado este curso de perfeccionamiento, que contó con la participación de 18 integrantes de la escuela, entre profesores del ramo, educadoras diferenciales y profesionales del programa de Integración Escolar, PIE; a través de un curso de 22 horas cronológicas que tras iniciar este martes, culminó este viernes último.

“La escuela Litoral Austral adquirió nuestros libros en tiempos de pandemia, por lo cual no pudieron acceder a la capacitación presencial una vez obtenidos los libros. Los comenzaron a utilizar, y sintieron la necesidad de saber cómo se usan, cómo se puede hacer una mejor clase de matemáticas, como se puede utilizar material concreto. Por ello, ahora se realiza esta capacitación presencial para que los profesores puedan instalar finalmente el programa matemático, y que apunta a dos focos esenciales. Uno, que conozcan una estructura de la clase de matemática, su contenido, su fundamento, y lo que contine cada parte. Y el otro foco es la enseñanza de los números y las operaciones como tal, por ende, esta semana los capacitados prácticamente han sido niños que han jugado con los bloques base diez, los cubos unifix, y han podido experimentar las matemáticas”, señaló la profesional a cargo de la capacitación, Macarena Müller, quien además relevó la motivación y la apertura de los docentes ayseninos par con el contenido de este perfeccionamiento. “La disposición ha sido tremenda, muy abiertos de recibir estos nuevos aprendizajes, de reflexionar de su labor, de lo que hacían antes, de cómo son estos nuevos aprendizajes a los niños, así que ha sido una tremenda experiencia, me he sentido super feliz y sé que esto será buenísimo par la escuela”.

Por su parte, Karina Rodríguez, coordinadora de la Unidad Técnico Pedagógica del recinto educativo, dio cuenta de la relevancia de esta capacitación “porque viene a unificar los lineamientos del área de matemáticas. Nosotros llevábamos ya dos años trabajando con los libros, pero nos faltaba la metodología, los talleres de cómo utilizar bien el recurso para lograr realmente un aprendizaje efectivo en los niños. Así que ha sido muy bueno ya que nos permitirá tener un lineamiento de trabajo, un lenguaje común y que todos trabajemos al mismo ritmo y al mismo nivel”.

En tanto, la profesora perteneciente al PIE de la escuela, Cristina Costella, manifestó lo grato que ha resultado la experiencia “porque la profesora se ha preocupado de que la capacitación sea de excelencia. En cuanto a las presentaciones, el material, lo didáctico que ha sido, ha abarcando lo teórico y práctico, ha sido un aprendizaje super entretenido. Este tipo de instancias se lo debemos al equipo directivo que siempre se está preocupando en pro de nuestros niños, siempre todo es a beneficio de ellos. Estamos conociendo a cabalidad las estrategias que se utilizan en Astoreca para ser plasmado en nuestros niveles desde primero a sexto básico, lo cual es tremendamente bueno, y estoy segura tendrá un impacto muy positivo en nuestros niños”.

Astoreca es una fundación que busca contribuir a la calidad de la educación de los sectores vulnerables de Chile, mediante buenas prácticas que se imparten a través de asesorías en las más diversas áreas, junto a la generación de materiales didácticos.