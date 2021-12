Un público de todas las edades participó este viernes del tradicional Concierto Anual de Navidad 2021, en su tercera versión, que se realizó en el sector Odeón de la plaza de Armas en Puerto Aysén, y que reunió a las orquestas de un total de ocho establecimientos educacionales municipalizados al son de la música navideña.

Con reconocidos villancicos, interpretados en viola, violonchello, violín y piano se desarrolló el evento navideño que buscó, además, dar a conocer el importante avance de todos quienes integran esta Orquesta Escolar Comunal, la que se ha instalado como uno de los sellos académicos de los recintos educativos dependientes del municipio aysenino.

De esta manera, se dieron cita representantes en la orquesta de las escuelas Aysén, Ribera Sur, Gabriela Mistral, Despertar, Litoral Austral y Liceo Politécnico, de Puerto Aysén; escuela Almirante Simpson, de Puerto Chacabuco; y liceo Mañihuales, de la localidad del mismo nombre. A la distancia, también se hicieron presentes las orquestas de las escuelas Carlos Condell y Pedro Aguirre Cerda, de Islas Huichas, en el litoral aysenino.

Al iniciar la velada, se realizó un sentido homenaje a los profesores, profesoras y asistentes de la educación de las escuelas, por su entrega y dedicación, a propósito de la labor desarrollada especialmente en 2021, en el marco de la extensa crisis sanitaria.

Asimismo, se relevó la conformación durante este año de dos importantes hitos musicales, como son la camerata de cuerdas en la escuela Litoral Austral y orquesta pre infantil de la escuela Aysén, esta última pionera en toda la región.

En lo musical, el espectáculo -que se extendió durante una hora-, hizo un repaso por una variada selección de reconocidas piezas de villancicos, tales como Adeste Fideles, Himno a la Alegría, We Wish You a Merry Christmas, Los cuentos de Hoffmann, y Noche de Paz; interpretadas por el taller de violín y el conjunto de cámara, entre otros.

“Estoy tremendamente emocionada, y debo decir que no soy sólo yo, veo mucha emoción en mi entorno, en los profesores de las distintas escuelas que nos vinieron a acompañar y a ver a cada uno de sus estudiantes. Las familias, para qué decir. Hemos visto una preparación maravillosa de todo nivel. De nivel musical, de nivel de desarrollo personal, hemos visto un tremendo desplante de cada uno de nuestros niños. La presencia escénica, así que no puedo decir más que estoy muy contenta y muy agradecida de ser parte de esta orquesta”, manifestó tras la instancia cultural, Patricia Bilbao, directora musical de la Orquesta.

Respecto al futuro del cuerpo musical, señaló que “nosotros continuamos trabajando porque sabemos que muchos de nuestros niños durante las vacaciones se quedan aquí y obviamente es algo que nos preocupa, la idea es siempre mantener opciones de actividades para nuestros estudiantes. Así que les tenemos la sorpresa y aprovechamos de contarle a la comunidad, que vamos a tener orquesta de verano con todas las comunidades educativas, todos quienes quieran venir, de Mañihuales, de Puerto Chacabuco, de toda la comuna, pueden, inscribirse, así participar, aprender y lo más importante compartir con sus pares de toda la comuna”, detalló respecto a esta actividad, que se extenderá del 3 al 21 de enero de 2022.

En la instancia, participó el edil, Julio Uribe; la directora DEM, Tamara Villegas; consejeros regionales, concejales, directores de establecimientos, y los vecinos, quienes no quisieron perderse esta apuesta musical de navidad y quienes se mostraron muy agradecidos con este evento artístico-cultural nacido desde y para los niños en Puerto Aysén.