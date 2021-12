El lunes pasado y tras algunas audiencias fallidas, concluyó la acusación en contra de cinco dirigentes de la comuna de Aysén, quienes estaban en calidad de imputados por la ley anti – barricadas, luego de ser acusados por Carabineros de ser parte de cortes de camino al ingreso de Puerto Chacabuco.

Puerto Aysén.- El Tribunal decidió absolver a los 5 imputados, cuatro hombres y una mujer, producto de las débiles e inexistentes pruebas concretas en contra de ellos. Uno de los dirigentes que fue parte de esta investigación es el presidente de la unión comunal de juntas de vecinos, Carlos Díaz, quien estaba feliz de que se haya demostrado su inocencia.

“Contento, porque se demostró que no hicimos nada, porque lo único que hicimos fue defender los interés de nuestra comunidad y ahí están los hechos claramente demostrados. Cuando la Fiscalía pide que se presenten los testigos que fue Carabineros y se presenta uno solo, al final, el abogado defensor nuestro demuestra con todo que los cinco que estábamos ahí, no participamos de lleno de toda esta manifestación”.

Carlos Díaz, llamó a los entes que deben hacer justicia y a Carabineros, a que las acusaciones que se hagan tengan sustento, antecedentes concretos y no estén centrados en acusaciones falsas, como ocurrió en este caso.

“Cuando te acusan injustamente, donde te dicen que llegaste a las 5 de la mañana y estuviste hasta las tantas del otro día, quemando neumáticos, cortando ruta, totalmente falso. Así es que, tranquilo, contento, porque se hizo justicia de una vez por todas y la acusación nos tenían era absolutamente falsa”, recalcó el dirigente.

El abogado que defendió a los cinco imputados, ahora absueltos, fue Marcelo Rodríguez, quien junto a los dirigentes falsamente inculpados reunieron todos los antecedentes y testigos que sustentaban la inocencia de los injustamente acusados.