A pocos días de finalizar el año, el alcalde de Aysén, Julio Uribe Alvarado, expresó su preocupación ante la falta de Recomendación Satisfactoria (RS) por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso) al proyecto para renovar la Escuela Despertar de Puerto Aysén y que contó con recursos aprobados para el año 2021 del Ministerio de Educación por más de 5 mil millones de pesos. Todo un hito arquitectónico que brindaría nuevas y mejores herramientas para el aprendizaje, adaptadas a las necesidades que presenta la comunidad educativa y que hoy ve como todo puede quedar en nada por la ausencia de avances en el proceso administrativo.

En este sentido, la primera autoridad comunal explicó que este proyecto posee una larga data y que “este año se suponía que obtendría la Recomendación Satisfactoria (RS) y ahora estamos a dos días de que termine el año y hemos tenido múltiples problemas. Los sectorialistas vuelven a formular las mismas preguntas que ya se contestaron y estamos entrampados en problemas que no tienen avance. Nosotros tuvimos una reunión a mediados de noviembre con el Seremi del Ministerio de Desarrollo Social donde conversamos que a principios de diciembre tendríamos una reunión con los involucrados y hoy estamos a fines de mes y no existe avance”.

En adición, Julio Uribe, destacó la importancia de este proyecto, único en la región y que contó con fondos presupuestados por el Ministerio de Educación en su partida 2021. Sin embargo, la no obtención del RS podría generar la perdida de estos dineros por lo que la autoridad indicó que “Es lamentable, porque es tan necesario, el edificio en el que hoy se encuentra emplazado la Escuela Despertar posee más de 40 años y no reúne las condiciones necesarias, y teniendo el financiamiento y nuestros profesionales entregando todo para que esto se resuelva no está ese acompañamiento por parte del Ministerio de Desarrollo Social”.

Por lo que, el líder de la comuna porteña realizó un llamado a los involucrados para apoyar estos proyectos, a que se puedan reunir con las contrapartes técnicas de la Dirección de Educación Municipal para que esto pueda avanzar en beneficio de la comunidad y de los niños, niñas y adolescentes que asisten a este emblemático establecimiento aysenino. “Es lamentable, pero nosotros hemos entregado todo, hemos oficiado, hablado, sostenido reuniones, pero aún así no hay avances y ya no sabemos qué más hacer, pero esta es una responsabilidad completa del Ministerio de Desarrollo Social”, puntualizó Uribe Alvarado.

El futuro edificio que se espera emplazar en las actuales dependencias del establecimiento cuenta con una superficie proyectada de 2.500 m2. En una estructura mixta, de acero y hormigón armado, en torno a un patio central de juegos. Entre los espacios a generar destacan los talleres de especialidad; como lavandería y cocina, un invernadero adosado de policarbonato, sala de fisioterapia, hidroterapia, biblioteca interactiva. Todo con el objetivo de incluir y brindar nuevas y mejores oportunidades para la gente de Aysén.