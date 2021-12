En los últimos días camiones de alto tonelaje y con carga peligrosa, como rocas de gran tamaño, están circulando por las calles de Aysén sin la protección correspondiente.

Aysén.- Atendiendo a la preocupación ciudadana, el Director Municipal de Seguridad Publica en Aysén, Marcos Coñuecar, hizo un llamado a las empresas y conductores de camiones de alto tonelaje, a utilizar las vías que se han establecido para su tránsito, como es el bypass y el puente Dun.

Además y por normativa de transito deben contar con todas las medidas de seguridad que eviten algún accidente, producto de su carga mal estivada o que no posean la protección adecuada, ante el traslado por ejemplo, de rocas de gran tamaño.

“Hacer presente que como Dirección de Seguridad Publica y como Municipio el próximo año vamos a aumentar el doble de los inspectores municipales. Entonces un aviso a las empresas, que como Municipio tendremos mano dura respecto a la fiscalización de camiones que no cumplan con la normativa de la ley de tránsito. Esto es respecto a la protección, además de los camiones de alto tonelaje que transitan por el puente Presidente Ibáñez, todo ello, lo vamos a poder abordar con nuestros inspectores municipales”, señaló Coñuecar.

El Director Municipal de Seguridad Publica, dijo también que, “me comunique con el Mayor de Carabineros, para que ellos nos apoyen en esta instancia, de manera de que la comunidad pueda ver que se está trabajando y la idea es poder prevenir algún accidente a futuro. Tenemos un bypass que debe ser utilizado, esperamos que no ocurran hechos producto de estos camiones de alto tonelaje, camiones que transportan rocas. Ya hay gente que nos ha denunciado caídas de piedras que podrían afectar a los vehículos y esto no puede seguir así”.

Marcos Coñuecar, finalizó remarcando que espera a contar del 2022, tener a un equipo trabajando en la Dirección de Seguridad Publica, donde se desarrollen acciones educativas, de fiscalización y si corresponde denuncia de hechos que afecten a la ciudadanía.