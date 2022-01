Relevar y felicitar a los jóvenes de los liceos municipalizados de la comuna por los resultados obtenidos en la Prueba de Transición 2021 fue el objetivo del desayuno que este viernes último convocó el municipio aysenino, por intermedio de la Dirección de Educación Municipal, y que tuvo lugar en el salón auditorio del edificio consistorial en Puerto Aysén.

Aysén.- Provenientes de los liceos Mañihuales, Politécnico y Raúl Broussain Campino arribaron hasta la Ilustre Municipalidad de Aysén, en compañía de su apoderado o algún familiar, los estudiantes que destacaron tras la reciente rendición de la PTU, quienes fueron recibidos por el alcalde, Julio Uribe y la directora DEM, Tamara Villegas, y que compartieron durante cerca de una hora y media respecto a sus sueños y anhelos de cara a la educación superior y los desafíos venideros.

Al respecto, el edil aysenino, Julio Uribe, enfatizó sobre el trabajo que se desarrolla desde la Dirección de Educación Municipal indicando que “esta instancia de destacar a nuestros jóvenes es muy hermosa. Como alcalde les deseo lo mejor en la etapa que se aproxima, ya han demostrado ser muy buenos alumnos, y por ello, indicarles que como DEM y municipio los apoyaremos en lo que sea necesario. Es muy importante darlos a conocer ya que son el futuro de Aysén, por ello, los motivamos a que continúen entregando lo mejor. Aysén los estará esperando a su regreso para que se sigan desarrollando en su comuna. Estamos seguros que se convertirán en los profesionales que Aysén requiere”.

Esta invitación se extendió a la alumna Magdalena Sepúlveda del colegio Kalem, quien pese a no pertenecer a los establecimientos secundarios municipales, se convirtió en el mejor puntaje regional, por ello, “es un orgullo para todos nosotros como comuna y región, por ende, el acalde no quiso dejarla fuera de este reconocimiento por lo que tuvimos la instancia de conocerla, conversar con ella, de escucharla, saber respecto de su futuro y lo que ella espera”, manifestó la directora DEM, Tamara Villegas.

Reacciones

En este sentido, la estudiante del colegio particular subvencionado -quien alcanzó los 833 puntos en la prueba de Comprensión Lectora, con un puntaje ponderado de 790,5, convirtiéndose en el mejor puntaje regional 2021-, agradeció la invitación de la Dirección de Educación Municipal señalando que “la verdad es que no estaba segura de continuar estudiando este año, si bien estudié para la prueba, siento que uno no debería esforzarse más de la cuenta por entrar a la universidad, sino dar la prueba con los contenidos que te enseñan en el colegio. Luego de ver los resultados, se produjeron muchos movimientos, si bien quería hacer otras cosas ahora estoy postulando a la universidad para estudiar ingeniería civil, así que estoy muy contenta”.

Katherine Cavieres, en tanto, estudiante del liceo Mañihuales, dio a conocer su conformidad tras conocer los resultados de la medición de carácter nacional, señalando que “me siento muy bien de que me reconozcan mui esfuerzo y representar a mi establecimiento. Las palabras que nos dijo el alcalde siento que fueron las correctas para darnos el apoyo. Lamentablemente me tengo que ir de la región porque acá no está la carrera que me gusta y espero estudiar, que es terapia ocupacional”.

“En mi caso, siento que rendí lo que esperaba, ojalá hubiese sido más, pero de todas maneras siento que todo mi esfuerzo dio resultados. Fui parte del preuniversitario del liceo, estaba en la Escuela de Desarrollo de Talentos del liceo, además, estudiaba por mi cuenta en casa”, narró Efraín Andrade, del liceo Raúl Broussain Campino, quien obtuvo 743 puntos en la prueba de Matemáticas, además de 613 en Ciencias y 606 en Historia. “Yo quiero estudiar licenciatura en matemáticas en la Universidad Católica, porque me gusta, y mi plan es continuar estudiando para después convertirme en académico de alguna universidad, y pasar toda mi vida haciendo y enseñando matemáticas, que es lo que más me apasiona”, agregó.

Finalmente, fue destacado el joven del liceo Politécnico, Emerson Navarro, oriundo de Islas Huichas, quien con mucho sacrificio se trasladó hasta Puerto Aysén para estudiar, y hoy está decidido a estudiar lo que más le gusta, como es salmonicultura para continuar aportando al sector productivo de la comuna y la región. “Esto fue una sorpresa para mí, en general en siendo liceo técnico profesional, no se espera que hay buenos puntajes, pero aquí estoy con orgullo para demostrar que al final no importa de qué establecimiento vengas, ni de dónde seas, lo importante es el esfuerzo, la dedicación y la motivación que le pongas. Mientras te esfuerces al máximo saldrás adelante. Quiero estudiar en la universidad Austral la carrera que más me gusta, así que continuaré esforzándome para cumplir lo que anhelo”.