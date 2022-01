Felices se encuentran todos quienes integran la Orquesta Escolar Comunal que, tras tres semanas intensas, este viernes culmina las Jornadas Musicales Veraniegas de Aysén, en su tercera temporada.

Talleres de viola, violín y violonchelo -a cargo de los profesores de música Valeska Herrera, Mónica Rojas y Walter Rathgeb, respectivamente-, se llevaron a cabo durante el mes de enero, dirigidos especialmente a los alumnos de la Orquesta, con el objetivo de entregar alguna alternativa de recreación a quienes no pudieron salir de vacaciones, asimismo, potenciar y perfeccionar las habilidades musicales de los integrantes del cuadro musical, procedentes de Puerto Aysén, Villa Mañihuales y Puerto Chacabuco.

La instancia se desarrolló en dependencias de la escuela Básica Ribera Sur en la capital comunal, en la que participaron cerca de 50 niños y jóvenes de los diversos establecimientos educacionales municipalizados, algunos de ellos por primera vez, otros en tanto, ya habiendo participado de las anteriores versiones.

“Me siento muy emocionada la verdad, creo que hemos hecho un súper buen trabajo, tenemos un super buen equipo, hemos estado con los niños, mucho aprendizaje, muchas horas, mucho entusiasmo de parte de ellos, así que super felices de poder compartir con ellos nuestros conocimientos. Esto ha sido también, y esperamos que sea así, un descanso para los papás, entregarles una opción durante el verano. Los chicos ya se van, pero con muchas ganas de seguir, y continuar durante el mes de marzo”, manifestó la profesora Mónica Rojas.

Por su parte, la también profesora de música, a cargo de las clases de viola, catalogó eta experiencia como enriquecedora, agradeciendo el apoyo del municipio a través del DEM y, principalmente, de los padres y apoderados que se han comprometido por desarrollar el talento de sus hijos mediante esta posibilidad veraniega. “Me siento con el corazón llenito, super satisfecha con el trabajo que hicimos. Los chicos se portaron increíble, tuvimos un gran desempeño de todos, que hemos ido viendo a concierto a concierto, estoy super agradecida de esta posibilidad, sobre todo de nuestros niños que siempre respondieron de la mejor forma a todo lo que se les solicitó”.

Los niños también tuvieron palabras respecto a las jornadas que, a juicio, de Josefa Larenas, estudiante de sexto año de la escuela Litoral Austral, han sido “muy entretenidas, divertidas e interesantes. Estuve antes participando y me gustan mucho. Me encanta poder aprender a tocar canciones. Así que ahora continuaré mi verano practicando y además pasándola bien”.

Fernanda Licanqueo, alumna de quinto año básico de la escuela Almirante Simpson, quien viaja diariamente para llegar hasta sus clases de violín indicó que “aquí aprendo mucho, puedo además compartir con otros niños. A veces me daba un poco flojera levantarme, pero en general son más las veces que quiero venir. En febrero vamos a practicar en mi casa con mi hermano, que también toca el violín, nos gusta mucho tocar este instrumento”.

Chelo Fest Ansiosos se encuentran los estudiantes que componen el taller de violonchelo, a cargo de Walter Rathgeb, quienes este jueves 20 y hasta el día domingo 23 participarán del Festival Internacional Patagonia Chelo Fest. Evento que congregará a los músicos e instrumentistas más destacados del país y el orbe, reuniendo a exponentes de Chile, Japón, España, Alemania y Brasil en un solo punto, y donde los niños de la Orquesta Escolar Comunal se harán parte.

“Estamos super contentos, los niños están muy entusiasmados, están ansiosos, y aunque les he explicado todo, aun así, es algo desconocido para ellos. La gracia de este festival que es que es el único certamen de violonchelos que hay en chile, De hecho, no hay un festival de violines o de violas, por tanto, es muy importante”, explicó Rathgeb Ampuero, agregando que “la versión del 2019 fue la más destacada, pero luego llegó la pandemia, vinieron las restricciones, entonces no se pudo volver a hacer presencial hasta este año.

Ellos se van a poder entremezclar con otros chicos que vienen de todos lados, entonces va a ser una riqueza tremenda la que van a tener durante estos cuatro días, mucha interculturalidad. No serán los mismos en su sala de clases con su profesor, sino que van a estar con otros niños, que tienen otras experiencias y conocimientos. El contacto con toda esta amplia gama de niveles y personas les va a hacer muy bien, los va a potenciar y les va a abrir otro mundo”.

Al respecto, la delegación viajará hasta Coyhaique al evento musical, para tomarse el escenario durante la clausura el día domingo, y así atesorar este momento tan importante, tanto para los profesores y, especialmente, los niños y sus familias. “El Chelo Fest me parece entretenido, tenemos muchas ganas de ir y conocer gente, vivir esta oportunidad, Creo que trataremos de no podernos nerviosos al tocar y hacer lo mejor posible”, finalizó el violonchelista de quinto año de la escuela Litoral Austral, Alonso Quelín, sobre esta invitación de la organización del Certamen Internacional a la Orquesta Escolar Comunal de Aysén.