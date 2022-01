Un show marcado por el cumplimiento de las medidas sanitarias ordenadas por el Ministerio de Salud tuvo la Ilustre Municipalidad de Aysén con la primera jornada masiva del Aniversario N 94 de Puerto Aysén y que contó con la destacada participación de la banda nacional “Zúmbale Primo” quienes fueron los encargados a través de la Cumbia Ranchera hacer bailar a los ayseninos en el Parque Municipal (ex Isla Díaz). La actividad de clausura del aniversario se llevará a efecto con la presentación el viernes 28 con el dúo Los Vásquez.

En el primer concierto tras dos años de inactividad en la escena musical, el Parque Municipal recibió la visita de distintos lugareños y turistas nacionales e internacionales que portaban de manera activa su Pase de Movilidad. Para llevar adelante estos preparativos, la casa edilicia desplegó un amplio contingente de personal para controlar todos los accesos al recinto con el apoyo de Carabineros de Chile.

El alcalde de Aysén, Julio Uribe Alvarado, destacó que “después de esta pandemia que no nos dejó tener espectáculos durante dos años, no me queda más que agradecer al tremendo equipo de trabajadores de municipales que han podido sacar adelante este tremendo espectáculo de primer nivel, hoy día nosotros estamos muy contento de haber logrado esto y terminar con broche de oro nuestra semana aysenina y seguir trabajando por el resto del verano en el Vive tu verano en Aysén”.

Rubic Mauricio, uno de los integrantes del grupo Zúmbale Primo, destacó lo renovado de la puesta en escena que desarrollaron en el Parque Municipal de Aysén, esto acompañado de un “un show de calidad, como la gente se lo merece”, brindando así también, las gracias a la Ilustre Municipalidad de Aysén por la invitación formulada.

Por su parte, Tatiana Villarroel, locutora radial, animadora y concejala de la comuna, enfatizó la recepción positiva que tuvo el público en la primera jornada de concierto masivo “hoy lo vi desde el lado de la animación, donde quise aportar de manera gratuita porque soy concejala pero además soy animadora y es lo que a mi me gusta, así es que, contenta por haber participado y conocido a los chicos del grupo, la gente muy contenta, muy cariñosa también, esperamos que lo sigan pasando bien.” Con ello, Villarroel indicó que su parecer fue todo un acierto el requisito de contar con el Pase de Movilidad en vista y consideración de la situación epidemiológica actual.

Una de las asistentes al evento, Cristina Ruiz, puntualizó sus declaraciones en tiempo transcurrido para efectuar este tipo de eventos en el territorio. Adicionalmente, por su condición de gestante, agradeció las medidas de prevención adoptadas por el municipio y establecidas por el Minsal porque en su caso permite una asistencia segura a estas instancias “Que se sigan cuidando para que sigamos teniendo estas actividades que nos da el municipio y especialmente nuestro gran alcalde que nos ha dado bonitas experiencias”.

Finalmente, Sandra Gutiérrez, quien tuvo la oportunidad de obtener una fotografía con los músicos en su presentación en Puerto Aysén declaró que para ella fue “emocionante y bonito” el encuentro con la Banda Zúmbale Primo. “Para todos es súper lindo e importante, después de la pandemia contar con algo así. Tras ser consultada por las medidas de sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud, manifestó su conformidad “porque uno tiene la tranquilidad de ver este espectáculo con seguridad”.