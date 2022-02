En estos momentos “Carlitos”, su madre y hermano, aun requieren camas, un colchón ojala de plaza o plaza y media. Además, quienes quiera cooperar con algunos de estos artículos o aportar en dinero, lo pueden hacer contactando a Sandra Gutiérrez al número de celular +56945290473.

Puerto Aysen.- El 19 de diciembre del año pasado fue un día muy triste para “Carlitos” Uribe, conocido joven aysenino que a raíz de un incendio declarado perdió la vivienda en la que vivía junto a su madre y su hermano, quedando prácticamente con lo puesto y en la calle.

Es debido a esto que, mucha gente que lo conoce y lo ubica que al momento de ocurrida la emergencia, la comunidad comenzó a colaborar y ello ha permitido que esta familia pueda en el primer mes costear un arriendo, mientras un familiar les ayuda en los tramites, para un subsidio en ese ámbito.

Además, se espera que los trámites para una vivienda que ya estaría comprometida por el Serviu avancen, ya que, según manifestó Sandra Gutiérrez, hay diligencias que se han demorado en algunos servicios.

“Hemos andado haciendo hartos tramites, desde el día del incendio que yo no he parado de hacer trámites con mi tía, he estado pidiendo harta documentación en la Municipalidad, hay que hacer hartos tramites en servicios de impuestos internos, en lo que es la parte social de la Municipalidad, lamentablemente para nosotros ha sido bien lento el proceso de la tramitación. Estaba pidiendo una serie de documentos y ya estamos comenzando febrero y todavía no los tengo listos, con estos documentos yo tengo que terminar de hacer los trámites con el Serviu”.

Sandra Gutiérrez, añadió que lo positivo es que, en el Serviu ya estaría aprobado el proyecto que permitirá la reconstrucción de la vivienda de “Carlitos” y su familia.

“Gracias a Dios el proyecto ya está aprobado, para que le puedan volver a reconstruir su casita definitivamente y necesito terminar de realizar los trámites que se tienen que adjuntar para el proyecto, eso es lo que me ha demorado un poco. Por el momento ella está arrendando una casita, estoy esperando la tramitación en las entidades que apoyan el proyecto de Serviu y desde el día 23 de diciembre ellos ya están en una casita que le arrendamos, igual haciendo trámites para poder tener el dinero y pagar los arriendos, también ha sido un proceso lento. Gracias a Dios con la ayuda de la misma gente de la ciudad, ellos pudieron juntar un poco de dinero y pudimos pagar el primer mes de arriendo y yo pedí la ayuda de la Municipalidad y también de la Delegación Presidencial Provincial, para que les puedan ayudar un poco a pagar el arriendo de los meses siguientes. También estoy haciendo el trámite para que puedan obtener el subsidio de arriendo mediante el Serviu”.

En estos momentos “Carlitos”, su madre y hermano, aun requieren camas, un colchón ojala de plaza o plaza y media. Además, quienes quiera cooperar con algunos de estos artículos o aportar en dinero, lo pueden hacer contactando a Sandra Gutiérrez al número de celular +56945290473