Esto ante un llamado a trabajar unidos por parte del Encargado de Seguridad Pública de la Municipalidad de Aysén.

Aysén.- A través de algunos medios de comunicación Marcos Coñuecar encargado de seguridad pública municipal se refirió al trabajo que están realizando en torno a las cámaras de televigilancia, en donde refiere que estos elementos son un aporte real a la seguridad pública.

En este sentido el Delegado Presidencial en la provincia de Aysén Manuel Ortiz indico “No podemos desconocer el trabajo que ha realizado la Municipalidad en cuanto a las cámaras de televigilancia, pero el señor Coñuecar no puede decir que solamente aquello es un aporte real a la seguridad pública, ¿entonces el trabajo que hemos realizado con todos los servicios públicos que trabajan en esta materia en cuanto a la prevención, no es real?, la seguridad pública es tarea de todos, inclusive le hago recuerdo que hemos trabajado en muchas campañas informativas con el mismo municipio”.

En cuanto al llamado a trabajar unidos junto a la Gobernadora Regional el Delegado Presidencial indicaba “En estos meses que lleva creada la oficina de seguridad pública municipal en ningún momento se ha acercado a esta Delegación Presidencial el encargado a plantearnos formalmente estas inquietudes y en la que no desconocemos su importancia, el funcionario municipal sabe dónde trabajo y tiene mi número personal, no es necesario hacer estas declaraciones por la prensa”.

Finalmente el DPP Aysén señalaba “hacer recuerdo que en el mes de diciembre del año 2021 estuvo en Puerto Aysén la Subsecretaria de Seguridad de Prevención del Delito, María José Gómez quién inauguró siete cámaras junto al Alcalde, todo esto enmarcado en el programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera “Calle Segura”.