Valorando lo que recientemente se hizo en calle Pangal, la Concejala de la comuna de Aysén, Tatiana Villarroel, en la sesión del Concejo Municipal de este viernes dio a conocer su preocupación por lo que muchos vecinos le han planteado, en base a que es muy necesario y urgente, instalar nuevos reductores de velocidad, por ejemplo, en calle Palena.

Aysén.- “Hemos recibido bastantes llamados de distintos sectores, respecto a la necesidad de que se instalen reductores de velocidad, específicamente mencioné el día de hoy calle Palena, donde pasan los vehículos a mucha velocidad. Ahí tenemos adultos mayores, niños, que esperan locomoción colectiva y de repente no pueden cruzar, porque los vehículos pasan muy rápido”.

La Concejala Villarroel, añadió que en la ruta tanto hacia Coyhaique como Chacabuco y que están en el área urbana, algunos automovilistas circulan a alta velocidad y otros con ruidos muy molestos para los vecinos.

“Lo mismo ocurre en la ruta, desde los servicentros hacia Villa España, Villa Chiloé, los vehículos hacen prácticamente carreras a altas horas en la noche. En el Eleuterio Ramírez hace unos meses atrás solicité un reductor de velocidad a la altura de O´higgins, porque algunos conductores no comprenden que estamos en medio de la ciudad y hay que bajar la velocidad en respeto a los demás”.

Tatiana Villarroel, dijo que, no le cabe duda que la dirección de tránsito municipal atenderá estos requerimientos que nacen de la propia comunidad. Haciendo también un llamado a Carabineros a intensificar la fiscalización, en calles que se han convertido en verdaderas pistas de carrera.