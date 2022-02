En ningún caso esto se debe al trabajo de la Delegada Presidencial Regional, de quien, desde el año pasado esperan respuesta a un oficio por el mismo tema, enfatizó el dirigente.

Islas Huichas.- Tras decretarse por parte del MOP a Islas Huichas como zona de escasez hídrica, inmediatamente la comunidad del sector comenzó a reaccionar, ya que, este es un tema que se arrastra por muchos años y los dirigentes locales considerar, tardía, la reacción de los organismos de Gobierno.

Es más, hace algunos días estuvo en la localidad, la Delegada Presidencial Regional, Margarita Ossa, quien no se habría reunido con los dirigentes del Comité de Agua Potable Rural y menos habría dado respuesta al documento que el APR de Islas Huichas le envió el año pasado, en relación al mismo tema.

“Me sorprende, pero no tanto la noticia en sí, el haber declarado escasez hídrica en Islas Huichas, sino que, me sorprende la osadía de las autoridades, en este caso de la Delegada Regional al decir que literalmente es gestión de ella. Cuando nosotros el año pasado le enviamos un documento, cuando todavía tenía la calidad de Intendenta de la región y a la fecha no nos ha respondido nada, vivimos dos meses de sequía y aun no nos responde”, manifestó el tesorero del Comité de Agua Potable Rural de Huichas, Cristóbal Cerda.

El dirigente señala que la semana recién pasada estuvo en Islas Huichas, la representante del Presidente Piñera en la región y no se habría reunido con la directiva del APR.

“La semana pasada estuvo aquí (la Delegada Regional) y si estuviera tan pendiente de la situación de Islas Huichas, podría haber tenido la gentileza de haberse acercado a conversar con nosotros, para saber en qué situación estamos. Vamos entrando a los dos meses de sequía, donde la estamos abordando nuevamente como comunidad, como comité, entonces, era de esperar que saliera esta noticia donde se declara escasez hídrica para Islas Huichas. Pero netamente es una gestión y es una solicitud que emanó el día 29 de diciembre la Gobernadora, quien se la envió a la Dirección de Aguas, para que se tomaran los antecedentes y se pudiera llegar a esta situación, pero no es una gestión de la Delegada Presidencial, eso lo quiero dejar en claro”.

Cristóbal Cerda, afirmó que el Gobierno ha respondido de manera tardía a una urgencia de la comunidad de Islas Huichas, ya que, desde noviembre del año pasado informaron de esta situación a los organismos pertinentes. “El Gobierno responde tardíamente, porque nosotros el mes de noviembre le enviamos un documento al MOP, a la DOH y justamente con copia a la ONEMI, donde le dábamos a conocer nosotros el estado de los embalses, como estaban, cuanto era el porcentaje de agua que llevábamos gastado. Y ¿Por qué estábamos preocupados?, porque justamente esta sequia comenzó más temprano que años anteriores. A la fecha no hemos tenido ninguna respuesta, ni siquiera para echar andar algún plan de mitigación, de poder prolongar un poco más la vida útil de los embalses, entrar en un periodo de racionamiento, ni siquiera recibimos eso”.

Por último, el dirigente del APR de Islas Huichas, manifestó que esperan que las acciones asociadas a declarar zona de escasez hídrica sean con la prontitud y la rapidez que la ciudadanía espera.