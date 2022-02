Luego de obtener una amplia mayoría en la elección realizada el 29 de noviembre de 2021 por parte de los trabajadores a contrata y planta de la Municipalidad de Aysén, el Abogado Vicente Hérnandez Delgado fue elegido Presidente de la ASEMUCH por un periodo de 2 años. Posterior al acto democrático, el Alcalde de Aysén Julio Uribe Alvarado pretendió impugnar esta nueva directiva ante la Contraloría General de la República, proceso que fue rechazado el pasado Martes 8 de Febrero.

Puerto Aysén.- Ante esta ratificación, el Presidente del gremio municipal aysenino señaló que “Este pronunciamiento ratifica que las elecciones fueron completamente legales, siendo nosotros hoy en día el directorio vigente y actual de la asociación de funcionarios municipales de Aysén, y además se acredita que la administración actual incurrió en prácticas antisindicales, eso es grave y no puede volver a ocurrir”.

Hernández Delgado es enfático en denunciar que “Queda en la historia de este municipio que esta administración ha sido la primera en impugnar procesos internos de la asociación gremial, lamentablemente es esta administración la que nos ha puesto en este escenario porque nosotros en dos oportunidades solicitamos que se reconociera oficialmente nuestro triunfo y esto no fue acogido”.

Por último, el representante de los funcionarios municipales hace un llamado a “Que el Alcalde y sus asesores tengan por delante la probidad administrativa, el cumplimiento de la normativa vigente, el respeto a la autonomía y la voluntad de la asociación gremial, nuestra intención siempre ha sido el trabajar en conjunto, creemos que tenemos objetivos en común con la administración municipal, pero no vamos a permitir que se nos pase a llevar ya que nuestra organización tiene por naturaleza el objetivo de defender los derechos de los trabajadores y funcionarios y a eso nos dedicaremos, esperando a que la autoridad instruya los actos administrativos para regularizar mi situación y se detenga la actitud antisindical y el maltrato laboral hacia mi persona” finalizó.